Gimnástica «El equipo necesita una victoria» Pablo Lago y sus futbolistas aplauden a la afición tras la derrota del domingo. / Luis Palomeque Técnicos y jugadores del entorno de la Gimnástica creen que el bache blanquiazul es pasajero JOSÉ COMPOSTIZO Torrelavega Martes, 25 septiembre 2018, 07:28

La Gimnástica vive un momento difícil. Ya según ascendió sabía que su objetivo sería la permanencia, máxime dada la economía de guerra en la que se ve obligada a vivir por la deuda heredada. Pero no se esperaba un arranque tan complicado que pondrá ahora a prueba la fortaleza anímica de Pablo Lago y los suyos, que han visto cómo dos rivales directos les remontaban en El Malecón. El resultado, dos puntos en cinco jornadas. Margen y tiempo de mejora sobran, pero la Gimnástica necesita reaccionar. Tanto dentro del equipo como en su entorno y entre los aficionados la opinión es casi unánime: el equipo está capacitado para mantener la categoría y no se debe encender la alarma demasiado pronto, pero la situación actual es comprometida.

El entusiasmo y la ilusión que se generaron tras el ascenso se han convertido en preocupación. Los errores puntuales en momentos decisivos han costado muchos puntos, de modo que hay otro consenso: hace falta algo más de oficio (lo pueden dar los partidos) y tomar mejores decisiones, sin complicarse en el área propia.

Carlos Bolado 'Chalana' Director deportivo

«Podemos revertir la situación si corregimos los errores»

A juicio del director deportivo, Carlos 'Chalana', los malos resultados de la Gimnástica son producto de que «se están cometiendo muchos fallos, y en esta categoría cualquier error que cometes se paga. Lo hemos podido comprobar en estos dos últimos partidos: dos fallos y hemos encajado dos goles y al final acabamos perdiendo por esos detalles».

Sin embargo, ve posible revertir la situación: «Ni cuando se jugó contra el Athletic B en Tanos éramos el Manchester City ni ahora somos el peor equipo del mundo, con lo cual yo creo que esta situación la podemos revertir corrigiendo los errores. Nuestro objetivo antes de empezar la temporada era la permanencia y sabíamos que iba a ser muy difícil, pero para eso estamos trabajando desde julio. También sabíamos que es una categoría muy complicada, pero yo creo que haciendo bien las cosas nos podemos mantener». A su juicio, el próximo partido constituye una buena oportunidad: «Nos hace falta de una vez por todas sumar tres puntos; si el sábado ganamos en Lejona el equipo se quitará la presión anímica que ahora tiene». Además, recalca que cada error ha costado, en la práctica, un partido. «Ese es el mayor defecto que tenemos -explica-; es lo que se ha visto este domingo y el anterior». Y es que considera que el equipo puede dar más de sí: «La clave estaría en poder ganar el próximo sábado para seguir mejorando y que los jugadores no se sientan tan presionados».

Pablo Lago Entrenador

«No sabemos tomar decisiones en el área y eso cuesta puntos»

El entrenador de la Gimnástica reconoce la irregularidad de su equipo, que pasa de «momentos muy buenos» a otros «muy malos», que les están penalizando pese a todo su «esfuerzo». «Esto se debe a un momento puntual que el equipo está atravesando, pero con el paso de los partidos creo que estos errores se puedan solucionar», comenta. Para corregir la situación ofrece una receta muy sencilla: «Tranquilidad, porque todos queremos hacer mejor las cosas, pero sin obsesionarnos, porque eso nos llevaría a pecar de ansiedad». Ve «normal que la gente se ponga un poco nerviosa», pero advierte que la plantilla no puede caer en esa ansiedad, porque la temporada es muy larga y lo principal es ser «muy regular. Si tenemos un bache es mejor que sea al principio», reflexiona.

Para el míster gimnástico los mayores defectos son la facilidad con la que encajan los goles: «Siempre nos los están haciendo en segundas jugadas, porque no sabemos tomar decisiones dentro del área y eso nos cuesta puntos, por ahí tenemos que ver lo que nos pasa y corregirlo». Por otro lado, acota que para mejorar esta situación lo principal es «encajar el mínimo de goles posible o intentar dejar la portería a cero».

Lo que sí tiene claro -y lo que debe decir- Pablo Lago es que la temporada que viene la Gimnástica continuará en Segunda B: «Tenemos muchísima confianza en unos jugadores que están muy comprometidos. Lo que pasa es que ahora todos lo estamos pasando mal, pero quedan muchas jornadas. De lo que estoy seguro que el año que viene continuaremos en esta categoría».

Luis Alberto Díaz Defensa central

«Necesitamos un buen resultado que nos convenza»

Para Luis Alberto, todos los problemas gimnásticos llegan por errores puntuales en lances decisivos: «Lo principal es corregir esos fallos que hemos tenido en defensa y de cara a portería, donde debemos tener más acierto». Una circunstancia esta última mucho más fortuita. Opina también que el equipo necesita un espaldarazo anímico, «un buen resultado». Que al final de los 90 minutos los jugadores se sientan reivindicados: «Que nos salga nuestro partido, que nos convenza a todos y a partir de ahí empezar a escalar, porque el ambiente en el grupo es buenísimo. Tan solo nos hace falta que nos acompañen los resultados».

Reconoce que al equipo le falta «concentración» en momentos puntuales del partido, «sobre todo nos ocurre en balones parados y en jugadas ensayadas de los equipos contrarios, que es donde nos están haciendo daño. Para mejorar esto tenemos que estar más atentos a estos temas y también de cara a la portería». De lo que sí está convencido el central es de que la permanencia es posible: «Es muy pronto todavía, pero lo vamos a conseguir con toda seguridad. Y no es que lo diga yo, sino que todo el equipo está convencido de ello».

Fer Fernández Lateral derecho

«Estamos compitiendo, pero quizá nos falte suerte»

«Estamos compitiendo en todos los partidos, pero quizá nos falta ese puntito de suerte», se lamenta Fer. Reconoce además que «esos errores que cometemos en defensa nos están penalizando demasiado», pero se muestra optimista: «Yo creo que estamos en la línea a seguir, ya que iremos mejorando muchas cosas, lo único es que tenemos que pulir esos pequeños detalles que nos cuestan los partidos». Y para corregir el problema opina que lo principal es «localizar los errores» -ya se ha hecho-, porque «son individuales». Considera que la situación actual obedece a un cúmulo de circunstancias, y confía en que «todo lo malo que nos pueda pasar esta temporada que sea ahora, ya que todavía es pronto para ponernos nerviosos». Es consciente de que «ya se empiezan a comentar cosas», pero lo tiene claro: «Nosotros nos tenemos que abstraer de eso, ya que todavía estamos en la jornada cinco».

Al igual que Luis Alberto, no se sale del guión y ve permanencia como un objetivo absolutamente factible: «Estamos totalmente convencidos, porque estamos empezando y a pesar de lo mal que nos están saliendo las cosas, si ganamos un partidos salimos del descenso, pero no podemos estar mirando la clasificación tan pronto».

José Gómez Exentrenador de la Gimnástica

«Hay que seguir trabajando con la confianza necesaria»

«Ha cambiado de categoría, ahora está en una superior y en todos los casos, pero especialmente en esas situaciones, lo que quieres es comenzar bien, pero si los resultados no llegan tienes que seguir trabajando para adquirir esa confianza tan necesaria, sobre todo en el comienzo de la temporada. Yo creo que con la plantilla y el entrenador que tiene seguro que poco a poco saldrá adelante». Son palabras de José Gómez, actual técnico del Racing B y entrenador de la Gimnástica en su anterior etapa en Segunda B, sobre la actual marcha de su exequipo.

Para el preparador de Virgen de la Peña, el mal momento que atraviesa el equipo del Besaya se puede remontar, «pero ante todo hay que tener tranquilidad y dejar trabajar, porque si los resultados no acompañan lo que hay que hacer es no ponerse nervioso. Y seguro que esta situación se dará la vuelta». Considera que el equipo no va a tener problemas para mantener la categoría, aunque apunta que con solo cinco partidos disputados no se puede hacer una buena valoración. «Por eso no hay que darle demasiada importancia a la coyuntura actual». Lo principal es, a su juicio, «la confianza entre los jugadores y con el cuerpo técnico». «La confianza es primordial en un equipo, tanto a nivel individual como colectivo. Eso se adquiere con los resultados, de modo que cuando los consigan seguro que mejorarán en todos los sentidos», aventura.

De hecho, considera que la Gimnástica ha hecho una plantilla muy competitiva, y solo un par de resultados positivos bastaría para cambiarlo todo: «Creo con toda confianza que van a mantener en la categoría; no me cabe la menor duda. Lo que pasa es que los resultados tienen que llegar, pero la palabra clave es tranquilidad».

José Ramón Moncaleán Exentrenador de la Gimnástica

«Hace falta adaptación; no hay que ponerse nerviosos»

José Ramón Moncaleán, entrenador de la Gimnástica también en Segunda División B, considera que la mala situación por la que atraviesa el conjunto torrelaveguense es producto de que «tiene bastante gente nueva, para muchos de ellos es una categoría en la que nunca han estado, por lo que necesitan un periodo de adaptación. Es muy pronto para ponerse nervioso; lo principal es tener tranquilidad y seguir con el trabajo. Para mí ese es el camino, es muy pronto todavía para que salten las alarmas». También tiene plena confianza en que la Gimnástica pueda revertir la situación: «Estoy total y absolutamente convencido. Lo importante es seguir con el trabajo y seguir con la confianza porque yo creo que han hecho una plantilla para mantenerse y lo importante es tener calma», asegura.

El exentrenador blanquiazul considera que no se puede culpar a una sola línea de los errores. «Los defectos son del bloque; no hay que distinguir entre ataque y defensa. Lo que soluciona los problemas de los equipos es el concepto del bloque. Esa es la clave». Y apunta a la confianza como otra de las claves: «La Gimnástica tiene gente experta en la categoría y también jugadores jóvenes, pero lo más importante es el concepto grupal. Es ahí donde se adquiere la autoconfianza, y por eso creo que al final la Gimnástica estará a mitad de tabla, pero para esto tiene que seguir con su línea de trabajo y seguir haciendo las cosas como lo está haciendo hasta ahora. Lo importante es que no se descomponga el grupo». Considera, eso sí, «normal» que los aficionados estén preocupados, «pero es muy pronto. Habrá que esperar al décimo partido, a ver la dinámica que lleva el equipo y a partir ahí se podrá hacer un balance del trabajo realizado».

Mario Blanco Exjugador de la Gimnástica

«El equipo está atenazado. Cuando encaja se viene abajo»

Mario, eterno capitán de la Gimnástica aunque ahora no defienda sus colores, ha vivido todo tipo de situaciones como blanquiazul. Lamenta que el equipo esté cometiendo demasiados fallos en defensa, lo que unido a la falta de efectividad le ha condenado: «En Segunda B los pequeños errores que tengas te penalizan», explica. Para el excapitán del conjunto blanquiazul la actual situación por la que atraviesa el cuadro de Pablo Lago se puede solucionar «con un resultado positivo; que permitiría a sus jugadores salir con más confianza a los próximos partidos» y que, en consecuencia, el equipo vaya «hacia arriba».

El actual central del Escobedo, considera que los blanquiazules tienen un buen equipo y jugadores cualificados para mantenerse: «Sería una pena que descendieran, ya que es muy difícil ascender para bajar a la siguiente temporada». E insiste en el aspecto anímico: «Quizá están un poco atenazados, pero creo que el mayor problema es que cuando encajan un gol se vienen abajo. En cuanto saquen algún resultado positivo se vendrán arriba y eso les dará confianza, que lo es todo en cualquier categoría».

Nando Vidiella Exjugador de la Gimnástica

«Hace más falta un buen resultado que mejor juego»

Nando Vidiella es otro emblema blanquiazul que ahora ve al equipo desde la grada. «Lo más importante ahora sería conseguir un buen resultado, por encima de hacer un buen juego», porque considera que el equipo es competitivo. «La Gimnástica tiene que volver a jugar como contra el Bilbao Athletic; ahí pudo sumar su primera victoria, pero ahora da la sensación de que el equipo no tiene la suficiente confianza para poder cerrar los resultados, eso es lo más importante».

Para el excapitán gimnástico las estadísticas están para romperlas: «Está claro que esto es una mala racha, pero yo creo que tenemos una referencia muy clara: el partido de Tanos. Ahí los jugadores dieron la cara y ese es el modelo que hay que imitar para revertir la situación». Considera, eso sí, que aún es muy pronto para sacar conclusiones del devenir de la Gimnástica a lo largo de la temporada. «La categoría es complicada y nueva para muchos jugadores. Por eso hasta que la gente se haga y consiga la primera victoria se va a sufrir mucho, pero hay que dar tiempo».

«La permanencia es posible -concluye-, aunque ahora parezca que las cosas estén francamente mal. Hay que ser conscientes de que tampoco hay tanta diferencia y pensar solo en lo que se pueda mejorar, porque queda mucha temporada».