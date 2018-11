Fútbol / Gimnástica «Firmo ser el portero más goleado si al final logramos la permanencia» Alex Ruiz se ha convertido en un fijo para Pablo Lago Álex Ruiz, portero de la Gimnástica que cumple su segunda temporada de blanquiazul, se ha convertido en una pieza clave del equipo JOSÉ COMPOSTIZO TORRELAVEGA. Jueves, 1 noviembre 2018, 07:44

Álex Ruiz Campagne (Pau, 3 de septiembre de 1991) es un jugador de grandes cualidades y gran personalidad bajo palos, además de uno de los jugadores de la plantilla de la Gimnástica más destacados. El francés asegura que el equipo nunca ha perdido la fe en la permanencia y el empate el pasado sábado ante la Real Sociedad B en Zubieta demuestra el espíritu competitivo que existe en el equipo.

–La Gimnástica dejó la portería a cero por tercera vez esta temporada el pasado sábado ante un equipo que siempre había marcado en su terreno de juego ¿Es una buena base para ir creciendo?

–Por supuesto. Al final lo que tenemos que encontrar es el equilibrio, que seamos un equipo solvente atrás y determinante y peligroso arriba. Vamos a ir sumando y luego ir solucionando el resto de cosas. Aunque yo firmo ganar y ser el portero más goleado de la Liga, pero que al final de la temporada hayamos hecho los deberes y logrado la permanencia.

–Pero mucha culpa del empate a cero la tuvo usted con la excelente intervención en el tiempo añadido…

–Fue un día especial para mí porque volvía al lugar donde crecí como futbolista, donde aprendí unos valores a nivel profesional pero sobre todo a nivel personal y además si puedo ayudar al equipo a no encajar goles y poder conseguir un empate muy valioso para nosotros pues muchísimo mejor.

–¿Qué porcentaje de importancia tiene el día a día con el entrenador Javi Melchor?

–Javi es una persona muy importante para mí por el día a día que tenemos juntos. Le gusta sacar lo mejor de los porteros viendo los detalles pequeños. Las decisiones del portero son tan rápidas que a veces no se notan. Él es muy metódico, exprime cada ejercicio, de un tiro, de una estirada, de cómo coger el balón. Detalles que te hacen ganar segundos y estar más equilibrado para algún disparo y sobre todo te hacen crecer cada día y ser mejor portero. Le encanta su trabajo y se pasa horas analizando nuestros entrenamientos para potenciarnos y sacar nuestro mayor rendimiento. Le agradezco mucho todo el trabajo que esta haciendo por nosotros y creo que esto se ve con el buen ambiente que tenemos entre los porteros.

–El director deportivo de la Gimnástica, Chalana, fue cuestionado cuando realizó su fichaje el año pasado ¿Qué tiene que decir a eso?

–Sé que siempre es difícil llegar a un club nuevo y más cuando firmé por la Gimnástica en el mes de octubre ya que atravesaba un momento difícil, por lo que firmar a alguien siempre es arriesgado, pero agradezco a Chalana el haber tomado esa decisión y el confiar en mí. Lo mismo que a Carlos Setién, también a la afición que me acogió muy bien desde el primer día.

–¿Qué le animó a venir a este club?

–La verdad que a la Gimnástica la sigo desde hace mucho tiempo porque he tenido amigos que han jugado en el equipo, compañeros míos jugaron también aquí y bueno, siempre he tenido muy buenas referencias del club, de la afición, del campo... Y decidí dar el paso el año pasado después de haber tenido contactos en verano, pero no pude venir por el contrato con mi antiguo club.Dos meses después por motivos personales me tenía que acercar a casa y ahí se presentó la oportunidad de venir aquí y no me lo pensé dos veces. Estoy encantado de haber tomado esa decisión.

–¿Qué le está pasando a la Gimnástica esta temporada?

–Tenemos algunas fases negativas. El año pasado teníamos prácticamente el mismo equipo que ahora, han cambiado poco, pero no nos están saliendo las cosas aunque poco a poco vamos corrigiendo estos pequeños detalles que nos harán salir de ahí abajo. Estamos haciendo buenas primeras partes, pero en la segunda nos falta algo. El míster está trabajando muy bien con nosotros, nos está motivando para que cada fin de semana podamos salir a ganar y conseguir los tres puntos.

–Pero no parece el Mirandés el rival más idóneo este domingo, ¿no?

–En esta Liga ningún partido es fácil. Si queremos salir de esta situación tenemos que ganar a los mejores equipos. Tenemos que salir a ganar.

–¿Cree que han pecado de inexpertos en estas primeras jornadas?

–Siempre hay un tiempo de adaptación cuando juegas en una nueva categoría. Hay un tiempo que el equipo se tiene que conocer muy bien para afrontar cada partido de alto nivel como es la Segunda B. Tenemos que cometer el mínimo de errores posible porque en esta categoría los detalles se pagan caro.

–¿Cómo está ahora el vestuario?

–Cuando se consiguen resultados positivos se está más contento, es evidente. Cuando llevas tiempo sin sumar no es lo mismo y la manera de trabajar no es la misma. Llega uno con más felicidad y más ganas. Esperamos que sea el cambio que necesitamos.

–¿Se siente una pieza clave en la Gimnástica?

–Desde la humildad intento aportar siempre mi granito de arena. Lo más importante es el trabajo de lunes a sábado, aunque suene a tópico. La sintonía con Melchor, el entrenador de porteros, Álvaro y Adrián (los demás porteros) es perfecta.Existe una competencia sana.

–Ha vivido en Burgos, Castellón, Cuenca… ¿Cómo se encuentra en Torrelavega?

–Viví en varios sitios y con mi novia llevábamos tiempo que queríamos acercar a casa y la verdad que aquí me encuentro muy feliz.

–¿Qué ve en el mes de mayo, cuando acabe la Liga?

–Van a ser unos meses intensos. Ojalá que sean de buenos resultados. Estamos más preparados mentalmente para salir de abajo que otros equipos. Si aprovechamos un par de victorias, vamos a salir más fortalecidos que los demás.