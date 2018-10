Fútbol / Segunda B La Gimnástica asegura que los tornos estarán ya operativos para el próximo partido Los socios de la Gimnástica tendrán que pasar por las oficinas para retirar los nuevos carnés. / Luis Palomeque Los socios blanquiazules tendrán que pasar por la sede del club para retirar el carné compatible con los accesos que ya están disponibles en la oficina ADELA SANZ Torrelavega Miércoles, 10 octubre 2018, 07:21

Ya no hará falta esperar más. Los tornos de El Malecón comenzarán a funcionar en el partido ante la Unión Deportiva Logroñés después de que se dilatara el estreno de los accesos al estadio debido a los problemas que había, primero por la tardanza en el reparto de los carnés y, posteriormente, por incompatibilidades con el software. Las últimas pruebas de los tornos, además del funcionamiento del software con los carnés apropiados, han resultado positivas y en el próximo encuentro como locales, el acceso en los aledaños del estadio se producirá con un nuevo carné que todos los socios deben recoger antes del día del encuentro.

Para acceder, todos los abonados deberán pasar por las oficinas blanquiazules para recoger el carné adecuado para el uso de los tornos sin coste alguno ya que los que se habían dispensado por parte del club no son viables con el software. Para retirar el nuevo carné será imprescindible presentar el provisional utilizado hasta el momento en los partidos en los que se ha accedido sin tornos, o mostrando el resguardo en el caso de que aún no se hubiera recogido dicho carné provisional. Este nuevo cambio no tendrá ningún coste para el socio gimnástico y, además, después de mostrar el provisional para proceder al cambio, podrá quedarse con el carné utilizado hasta el momento.

Horario de tarde

Con la intención de evitar posibles colas en los días más próximos al partido -que se disputará en algo más de diez días-, los carnés ya se encuentran disponibles en las oficinas de El Malecón, que estarán abiertas de lunes a viernes -a excepción de este viernes que es la festividad de la Virgen del Pilar- en horario siempre de tarde que comprende desde las 16.00 a 19.00 horas.

Además, los socios que se hicieron abonados de la entidad torrelaveguense en el mes de octubre deberán esperar al final de esta semana para pasar a recoger sus respectivos carnés, ya que éstos no se encuentran aún disponibles en las oficinas del club en Mies de Vega.

Los controles de acceso a El Malecón era la única asignatura pendiente que quedaba para que las instalaciones funcionen correctamente, ya no sólo de esta temporada, sino desde la inauguración del campo. Desde el 21 de enero del año 2.012, los tornos no han funcionado de forma continuada en ningún momento aunque sí lo hicieron en unos pocos partidos aislados.

Tras el arranque de esta temporada y, después del exilio en Santa Ana, con el regreso a casa se ha intentado desde la Gimnástica que los tornos estuvieran operativos, pero se ha ido dilatando durante semanas. Situados en cada una de las puertas de acceso al estadio, primero retrasó su puesta a punto la complejidad del trabajo que se estabá realizando en cuanto a los controles para que los aficionados no tengan problemas a la hora de acceder a las gradas de las instalaciones deportivas.

El club trabajó con diversas empresas para que los tornos vuelvan a funcionar y, de paso, profesionalizar la institución mediante la informatización del control de acceso y la creación de un software que permita controlar el número de asistentes entre otras muchas ventajas. Este salto de calidad ha retrasado la llegada de los carnés para los socios gimnásticos, aunque finalmente todos los abonos que se han despachado hasta ahora deberán sustituirse por los nuevos y que así el uso de los controles de acceso finalmente un uso continuado.