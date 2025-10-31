La Gimnástica convoca elecciones

José Compostizo Torrelavega Viernes, 31 de octubre 2025, 21:10 | Actualizado 21:55h. Comenta Compartir

La Gimnástica ha abierto esta tarde-noche, como estaba previsto, su proceso electoral. Se abre así un proceso cuyo calendario quedó aprobado por unanimidad entre los 126 socios de los 928 que tienen derecho a voto en la entidad. La fecha prevista para las elecciones será el 16 de noviembre, en el caso de que haya más de una candidatura. Sin embargo, si solo se presenta una alternativa, los comicios se adelantarán al día 11 de noviembre. En este último caso, la opción sería nombrada tras la resolución de las impugnaciones como nueva junta directiva de la entidad gimnástica para los próximos cuatro años. El propio Siro del Barrio anunció este viernes que él capitaneará una candidatura, siendo aplaudido por unanimidad por los socios presentes en la reunión.

Durante la asamblea extraordinaria celebrada en la Bolera Municipal Severino Prieto, la actual directiva, convertida ya en junta gestora, explicó el proceso. Por otro lado, la Junta Electoral estará formada por tres socios del club. Como presidente estará Ángel Luis Gómez y como vocales Alberto Miera y Jesús Ángel Pastor.

Apartado económico

Sí a todo. Siro del Barrio y su Junta Directiva, sacaron adelante los presupuestos del presente ejercicio económico y las cuentas del anterior curso. Los socios de la Gimnástica aprobaron en la asamblea ordinaria celebrada en la Bolera Municipal Severino Prieto el presupuesto del club para la temporada 2025-2026, que ascenderá a un total de 625.444 euros.

La asamblea fue rodada. Tras la lectura del acta anterior, que fue aprobada por unanimidad, se pasó al apartado económico. El presidente Siro del Barrio se centró en la relación de gastos e ingresos que tuvo el club en la temporada 2024-2025, y que arrojó un resultado positivo. Fue sin duda un síntoma positivo sobre la situación económica de la entidad tras varios cursos en números negativos. Siro aseguró que «los resultados podrían haber sido más positivos», pero el club tuvo que hacer un desembolso para Borja Docal, más los requerimientos de la Agencia Tributaria de la anterior junta de los ejercicios 2018, 19 y 20.

Con todo esto encima de la mesa, los directivos indicaron que «la deuda del conjunto torrelaveguense asciende, a 30 de junio de este año, a 1.100.000 euros».

La asamblea terminó con el tradicional turno de ruegos y preguntas y un socio alzó el dedo y preguntó a la directiva si se sentían cansado. Del Barrio respodió que no y que llegarían hasta al final «para intentar dejar la deuda a cero».