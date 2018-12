Fútbol | Gimnástica La Gimnástica regresa a 'su Liga' La Gimnástica tiene una oportunidad en su casa de ganar a un rival directo. / Luis Palomeque Los blanquiazules reciben esta tarde a la Cultural de Durango en un duelo directo por la permencia en Segunda B | Pablo Lago no podrá contar con Borja Camus, por sanción, ni con Docal por problemas físicos y Mati se queda fuera de la convocatoria ADELA SANZ Torrelavega Domingo, 2 diciembre 2018, 07:45

A la Gimnástica le aguarda esta tarde (El Malecón, a las 17.00 horas), uno de los encuentros más complicados que ha disputado hasta la fecha. Recibe, en un duelo directo entre equipos que pelean por la permanencia, a la Cultural de Durango, que ocupa una de las plazas de descenso con once puntos, dos menos que los torrelaveguenses. A simple vista no parece un rival tan fiero, pero no conviene dejarse llevar por esa primera impresión, ya que suma cinco jornadas consecutivas sin perder -dos victorias y tres empates- y ha sido uno de los mejores del grupo en el mes de noviembre.

Los blanquiazules, que a pesar de la derrota en la última jornada, se mantienen en una relativa cómoda decimoquinta plaza, tratarán de prolongar su buena trayectoria de resultados en casa, donde han sumado cuatro de los últimos seis puntos, producto de su victoria sobre el Mirandés y del empate contra el Izarra. Las novedades más destacadas que presenta el equipo para este partido son dos: la ausencia de Borja Camus y los regresos de Cusi y Hugo Vitienes. El capitán, que vio la quinta amarilla en El Sardinero, cumple encuentro de suspensión. Se trata de una baja sensible, ya que es uno de los futbolistas fundamentales para el técnico asturiano. El de Potes no solo destaca por su versatilidad -puede jugar en cualquier posición de la zaga- y experiencia, sino sobre todo por su aportación en las acciones de estrategia.

Camus es el encargado de la ejecución de los saques de esquina, penaltis y de la mayoría de los saques de falta. Su precisión en el golpeo, unida al talento para el remate de cabeza de algunos de sus compañeros, como Luis Alberto, Palazuelos o Bardanca, es uno de los puntos fuertes del ataque de una Gimnástica que, sin su participación, pierde mucha fuerza en las acciones a balón parado. Ausente Borja, Lago deberá recurrir a otros futbolistas para lanzar córners y los libres directos. Los que más posibilidades tienen de suplirlo son Hugo Vitienes, que también está dotado de un buen golpeo de balón o Diego Rozas y Fermín, que podría ser el encargado de los lanzamientos desde la banda derecha.

La falta del capitán blanquiazul penaliza al equipo en las acciones a balón parado

Quien vuelve al once, después de ausentarse por sanción frente al Racing, es Alberto Cusidor. El mediocentro, que había jugado hasta la pasado jornada los trece partidos anteriores, es una de las piezas básicas de este equipo, que necesita de su veteranía, visión de juego y el equilibrio que aporta tanto en defensa como en ataque. Suplido el domingo pasado por Luis Alberto, que regresará al centro de la zaga, Cusi se situará en el doble pivote junto a Palazuelos, con quien forma una pareja de mediocentros muy destacada.

Pocos cambios

A su derecha jugará Hugo Vitienes, ya recuperado de su micro rotura en el bíceps femoral. El extremo, fijo en las alineaciones blanquiazules, será el encargado de romper por el exterior las líneas de la Cultural, gracias a su velocidad y regate, y de ejecutar las jugadas a balón parado. En cuanto al resto del equipo, lo más probable es que Pablo Lago adapte su alineación al esquema táctico, como suele hacer. A diferencia de los partidos fuera de casa, donde suele apostar por una defensa de cinco, en El Malecón juega casi siempre con cuatro atrás. De ser así, en el centro de la defensa se situarían Luis Alberto y Bardanca, por la derecha jugaría Fer y en el carril izquierdo Fermín -sancionado Camus y con Docal fuera de la convocatoria por problemas físicos- cuenta con muchas posibilidades de ser titular. El centro del campo lo completarían dos futbolistas, que podrían ser Víctor, titular en las últimas cinco jornadas, y Carlos Cagigas, cuya gran actuación frente al líder podría ser recompensada con la titularidad en la mediapunta. Y arriba, en punta, Primo, aunque también podría entrar Nacho.

Los torrelavegueses han sumado cuatro de los últimos seis partidos jugados en El Malecón

Lago, consciente de que se enfrenta a un oponente que se lo va a poner difícil, quiere que su equipo se mantenga fiel a su estilo. Contento con la labor de los suyos en defensa, ahora busca que mejoren su aportación ofensiva con un juego más directo y que aporte más soluciones. El gol, ha comentado en alguna ocasión el asturiano, acabará llegando.