Gómez y Hugo luchan por el balón con Cobo, del Bezana. Luis Palomeque
Tercera RFEF

La Gimnástica suma y sigue

Los torrelaveguenses logran su quinta victoria consecutiva al vencer a domicilio por 1-4 al Revilla y el Bezana se impone al Montañas del Pas

José Compostizo

José Compostizo

Lunes, 20 de octubre 2025, 02:00

La fiesta continúa. Atrás quedan los temores sobre cómo iba a afectar la primera derrota en el primer encuentro de la temporada sufrida ante el ... Torina. Lejos de dejarse llevar por las dudas, la Gimnástica supo transformar esa experiencia en un punto de inflexión del que salir beneficiada. Desde aquella jornada, donde perdía su primer y único partido, el plantel blanquiazul ha encadenado hasta cinco victorias consecutivas. La última, en esta jornada ante el Revilla (1-4). La gran sorpresa de la jornada se produjo en el Juan Hormaechea donde el Noja se impuso al Albericia (0-1).

