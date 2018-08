La Gimnástica «trabaja en la dirección correcta» Los jugadores de la Gimnástica, en El Malecón. / Luis Palomeque El desempeño de los jugadores y la adaptación al grupo de los fichajes «son muy positivos», afirma Chalana ADELA SANZ Torrelavega Lunes, 6 agosto 2018, 08:06

La Gimnástica poco a poco va tomando forma. Más allá de los resultados que no acaban de llegar -derrota en la tanda de penaltis del Memorial Manolo Preciado y ante Real Sociedad B y empates frente a Oviedo y Naval-, lo que importa es que el equipo «está trabajando en la dirección correcta». Carlos Bolado 'Chalana', secretario técnico blanquiazul, apunta que «la pretemporada está para ir conociéndose, para hacer kilómetros y pruebas», restándole importancia al hecho de ganar o perder, «que a estas alturas resulta secundario». Así, tanto el trabajo realizado como la adaptación de los nuevos «están resultando positivos».

Después de casi tres semanas de entrenamientos y tras la disputa de cuatro encuentros amistosos, ya empiezan a vislumbrarse algunos de los rasgos que definirán al conjunto torrelaveguense la próxima temporada. En cuanto al esquema de juego, Pablo Lago parece decantarse por el 1-4-4-2, que ya usó la campaña pasada y con el que se siente bastante cómodo. No obstante, el asturiano se caracteriza por su flexibilidad y no tiene reparo alguno en modificarlo, cuando lo considera necesario por las características del rival o incluso sobre la marcha, en el propio partido. Por lo que respecta a la alineación, es cierto que todos los futbolistas están contando con minutos, pero se han podido observar algunos rasgos que, sin resultar definitivos, pueden dejar una pista acerca de las preferencias del cuerpo técnico a la hora de configurar el once. La portería parece ser cosa de Álex Ruiz y, pese a que Adrián Peón también está jugando bastantes minutos, todo indica que el guardameta nacido en Pau volverá a situarse bajo palos.

La defensa aún no es una línea definida. En el lateral izquierdo Fermín ha jugado de inicio en los dos últimos choques (Naval y Real Sociedad B) y podría hacerse con el puesto, pero tanto el lateral derecho como el centro de la defensa aún están por decidirse. Camus y Fer se reparten el carril diestro y todos los centrales, e incluso Cusi, podrían tener un hueco ahí. En cuanto al centro del campo, Palazuelos parece fijo en el esquema de Pablo Lago. Junto a él es probable que continúe Víctor, si bien Cusi todavía tiene mucho que decir dada su calidad y experiencia. Vitienes parece fijo por la derecha, mientras que en la izquierda hay más opciones, aunque en los dos últimos amistosos ha jugado ahí Rozas haciéndolo bastante bien.

Y arriba uno de los dos puestos será para el goleador de la pasada campaña, Nacho Rodríguez. El otro, a pesar de que Primo parece llevar ventaja por su facilidad para ver puerta, también cuenta con Cagigas y Barbero.