Fútbol /Gimnástica Lago, pendiente de Nacho Rodríguez Nacho Rodríguez, en el centro, durante un entrenamiento. / Luis Palomeque El delantero pejino probará a entrenar hoy con el resto de sus compañeros y confirmar la mejora de sus molestias en el gemelo ADELA SANZ Torrelavega Miércoles, 31 octubre 2018, 07:23

Nacho Rodríguez podría estar listo para jugar el domingo frente al Mirandés (El Malecón, 12.00 horas) si se restablece totalmente de las molestias físicas que padece desde hace casi dos semanas y que le han impedido jugar las dos últimas jornadas ante UD Logroñés y Real Sociedad B. El delantero, con un problema muscular en el gemelo externo de su rodilla derecha, ya no pudo entrar en la convocatoria para medirse a los riojanos. Un hematoma le comprimía los tabiques intermusculares y le impedía correr sin dolor, por lo que se optó por darle descanso hasta que se recuperase. A día de hoy la evolución va por buen camino y es probable que pueda estar para el encuentro del fin de semana. No obstante, será el propio futbolista quien, si siente alguna molestia, decida parar, ya que lo importante es ser cautos y no precipitar un regreso que a la larga podría resultar contraproducente.

La participación del futbolista se antoja importante, más aún cuando la Gimnástica necesita de su carisma y sus goles. Nacho es el autor de uno de los cinco tantos que ha marcado el equipo en las primeras diez jornadas -hizo el primer gol del partido en Tudela, encuentro que al final terminó 2 a 1-.

Pese a que sus registros anotadores no están a la altura que se espera de un delantero de su capacidad, experiencia y olfato (tampoco el resto de los delanteros atraviesan por su mejor momento, lo mismo que el equipo en general), su regreso sería una gran noticia para los blanquiazules. La ausencia de Nacho Rodríguez, que en las últimas jornadas había formado dupla en ataque con Primo, como sucedió en los encuentros ante Gernika y Oviedo B, ha sido cubierta hace dos fechas por Cagigas, mientras que en último choque, el disputado en Zubieta el pasado domingo, Pablo Lago apostó por un solo hombre arriba, que fue Primo.

Nacho Rodríguez ha sido titular en cinco de los seis partidos que ha disputado. Debido a las lesiones no ha podido participar tanto como a él le hubiera gustado y su presencia en el equipo ha perdido importancia en cuanto a minutos de juego, ya que ha completado un total de 436. En esa irregularidad puede encontrarse, muy probablemente, la explicación a su sequía goleadora, pero a buen seguro que, en cuanto se restablezca por completo, y a poco que le respeten las lesiones musculares, su aportación anotadora le vendrá muy bien a la Gimnástica en un futuro cercano, que podría ser ya este próximo domingo si evoluciona tal y como se espera.

Quien no estará frente al Mirandés, y en su caso con total seguridad, es el defensa Cristian Moreno. El central, que vio la quinta amarilla en Zubieta, cumplirá esta jornada el correspondiente encuentro de suspensión y deberá conformarse con ver a sus compañeros desde la grada de El Malecón. Cristian, titular en los ocho partidos que ha jugado, se ha convertido en uno de los futbolistas más importantes de la Gimnástica en el arranque liguero. Fichado este verano, el futbolista canario es uno de los pilares del equipo. Su sobriedad, contundencia y buena colocación le han hecho un sitio en el once.

Ausente el de Las Palmas, el eje de la defensa será para Diego Bardanca y Luis Alberto, que regresará a la defensa después de haber ocupado plaza en el banquillo frente a la Real Sociedad B y de haber jugado los tres anteriores partidos en el centro del campo supliendo la baja del sancionado Palazuelos. Otros cuatro futbolistas están a una tarjeta amarilla de la suspensión. Se trata de los defensas Borja Camus y Luis Alberto, el mediocentro Cusi y el delantero Primo, todos ellos futbolistas importantes en la Gimnástica en este inicio de Liga.

El capitán, capaz de desenvolverse en cualquier puesto de la defensa, es uno de los valores seguros del equipo. El central, por su parte, es un fijo en la zaga y aporta seguridad atrás. Alberto Cusidor lo ha jugado todo hasta ahora, mientras que el punta es el hombre del ataque blanquiazul que más partidos y minutos ha disputado, y pese a que todavía no ha estrenado su cuenta goleadora, su aportación arriba es muy apreciada por el cuerpo técnico.