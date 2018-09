Gimnástica El Malecón, casi preparado para el Vitoria La plantilla gimnástica durante su primer entrenamiento de la pretemporada que se celebró en El Malecón / Luis Palomeque El césped está en perfectas condiciones, pero los tornos de las instalaciones no se usarán al no tener los socios los carnés ADELA SANZ Torrelavega Sábado, 15 septiembre 2018, 07:32

Ya está todo preparado para que la Gimnástica regrese a casa en un partido oficial. Se ha tardado más de lo esperado y hay que remontarse hasta el pasado mes de mayo, cuando los blanquiazules se enfrentaron al Mallorca B en el primer partido de la fase de ascenso a Segunda B, para recordar la última vez que los jugadores saltaron a las instalaciones de Mies de Vega.

Más de tres meses después, todo esta preparado para que los aficionados torrelaveguenses vuelvan a su feudo. El césped ha reposado lo suficiente y el domingo a las 18.00 horas, los once gimnásticos elegidos por Pablo Lago se enfrentarán al Vitoria en el primer duelo de los dos consecutivos como local, ya que la próxima semana, en el mismo escenario, se medirá al Amorebieta.

Lo único que no llegará a tiempo para el duelo ante los alaveses es el control del acceso a El Malecón. Los tornos que están situados en cada una de las puertas de acceso al estadio no estarán activos para esta jornada ya que se ha retrasado su puesta a punto debido a la complejidad del trabajo que se estará realizando en cuanto a los controles para que los aficionados no tengan problemas a la hora de acceder a las gradas de las instalaciones deportivas. El club lleva trabajando con diversas empresas para que los tornos vuelvan a funcionar y, de paso, profesionalizar el club mediante la informatización del control de acceso y la creación de un software que permita controlar el número de asistentes entre otras muchas ventajas.

Este salto de calidad ha retrasado la llegada de los carnés para los socios gimnásticos que no podrán disponer de su carnet físico a partir de la próxima semana cuando llegue la primera remesa. En principio el club informará de su llegada y podrán recogerlo aquellos socios que formalicen su carnet antes del 26 de agosto, ya que los que lo hicieron en fechas posteriores tendrán que esperar hasta que llegue la próxima tanda de abonos.

Resguardos y entradas

Así, los 1.500 socios de la Gimnástica tendrán que acceder a El Malecón con los resguardos que se les facilitó a la hora de pagar el abono de esta temporada. Pero el resto de aficionados que quieran acercarse hasta Mies de Vega deberán pasar por taquilla. Los precios de las entradas para el partido ante el Vitoria -y que se mantendrán para el resto de la temporada salvo cambios puntuales- serán de diez euros en los fondos, 15 en preferencia y 20 en la grada de tribuna. Además, los menores de 16 años accederán gratuitamente a las instalaciones . Al no existir la posibilidad de adquirir la entrada de forma anticipada, quienes quieran presenciar el partido tendrán que pasar por la taquilla del campo que abrirá una hora y media antes del comienzo del duelo.

Césped recuperado

La buena noticia es que las labores de acondicionamiento del césped de El Malecón han dado sus frutos y el verde está preparado para la primera prueba de fuego: el Vitoria. El césped tuvo que sembrarse entero a principios de agosto ya que solo había un 10% en buenas condiciones tras los conciertos que se celebraron en julio de Música en Grande y el Hoky Popi Festival. Si a la siembra se añade el tiempo de reposo y los demás trabajos de cuidado que se llevaron acabo, fueron necesarios dos periodos de quince días cada uno para que el césped se convirtiera en la alfombra verde que todos los gimnásticos esperan.

La directiva no tardó en ser consciente de que los plazos impedirían a la Gimnástica comenzar la Liga en su estadio y no dudaron en solicitar a la Federación Española la disputa de la primera jornada a domicilio. El organismo federativo no tuvo ningún problema en aceptar el requerimiento y la Gimnástica inauguró el Campeonato en Irún ante el Real Unión. Después, se siguieron cuadrando fechas para intentar dilatar la fecha de regreso a El Malecón y el partido ante el Athletic B se disputó finalmente en Santa Ana. El otro compromiso al que se enfrentó la Gimnástica desde el arranque de la temporada fue el partido de Copa del Rey ante el Calahorra que también se jugó a domicilio, así que no fue necesario buscar alternativa.