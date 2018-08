«La motivación puede superar cualquier adversidad»

Borja Camus (Potes 1989), es uno de los capitanes de la Gimnástica. Un zaguero que lleva vinculado al club los últimos nueve años y que se formó en las secciones inferiores del Racing. Tras su etapa como juvenil firmó con el Bezana desde donde dio el salto al conjunto de la ribera del Besaya. También pasó por el Arenas de Getxo. En la temporada pasada, una campaña que no se le olvidará en la vida gracias al ascenso de categoría de los blanquiazules, jugó 36 partidos, y mostró la calidad que atesora tanto en el aspecto deportivo como en el humano.

–Comencemos por el principio. Ponga una nota a la temporada pasada.

–Bueno, no sería justo darle menos de un 10 a este equipo. Fue una grandísima temporada no me cabe duda.

–Ha sido un año muy importante para el club por ese ascenso a Segunda B. ¿Cómo lo valora?

–El valor es muy grande para el club. Este ascenso lo enriquece, pero a la vez le da más exigencia. Todo lo que sea crecer y superarnos es importante para la entidad, y eso va por entrenadores y jugadores. Como he dicho antes la exigencia será mayor.

–Usted es uno de los pesos pesados del vestuario, ¿cuál cree que ha sido la clave del éxito?

–Al final cuando un equipo asciende o, como en este caso, además queda campeón, se tienen que dar muchas circunstancias, pero sin duda para mí el vestuario es un gran grupo y aparte de ser compañeros de fútbol somos algo más que eso. Esa es la clave.

–Han sido cinco semanas de duros entrenamientos, ¿qué balance hace de la pretemporada?

–Es difícil hacer un balance, pero creo que ha sido positivo porque la gente se está aclimatando muy bien. Además es una etapa en que todo son pruebas, luego nosotros tampoco estamos a tope, por molestias u otros aspectos. También es cierto que los resultados de pretemporada son engañosos.

– ¿Qué sensaciones tiene de cara a la nueva campaña?

– Nos quedan cosas por mejorar, pero tengo la sensación de que el equipo va a ser muy competitivo ante cualquier rival. Obviamente nos faltan algunas cosas, pero son perfectamente mejorables, porque estamos trabajando en ello. Además, la fuerza de la Gimnástica se tiene que basar en el bloque y en intentar ser un equipo sólido.

–Personalmente, ¿cómo afronta usted el nuevo curso?

–Bien y con ganas de empezar. Va a ser un año en el que tendremos que tener mucha paciencia y tranquilidad, todos en general. En el fútbol eso es difícil de conseguir, pero será fundamental. Del curso pasado a este seguimos prácticamente todo el bloque y nos hemos reforzado con varios jugadores, por eso competiremos bien a pesar de la exigencia de la categoría.

– Pero lo que tienen para comenzar no es moco de pavo. El Real Unión el domingo en Irún.

–Intentaremos ser un grupo competitivo y sólido ante esta primera prueba. Pensamos en lo que nos viene por delante y la motivación puede superar cualquier adversidad. Además, a mi modo de ver, el encuentro va a estar igualado y se decidirá por pequeños detalles que trataremos que caigan de nuestro lado.

–¿Cuál es el objetivo del equipo?

– Tras haber conseguido el ascenso, lo más importante esta temporada será estabilizar el bloque y darle continuidad en la categoría para seguir creciendo.

–Como primer capitán del equipo ¿cómo ve al cuerpo técnico y a sus compañeros en el vestuario?

–Los técnicos son cinco personas fabulosas que aman este deporte, muy profesionales, cada uno con su tarea dentro del vestuario. A mis compañeros les agradezco el compromiso de la temporada pasada, en diez meses suceden muchas cosas pero al final se premia a la buena gente y al grupo.

–¿Es usted un defensor de corte ofensivo, un atacante de corte defensivo o un jugador polivalente?

– (Risas) Pues no sabría decirte. Me gusta defender, pero como tú bien sabes me gusta irme 'parriba'. No suelo quedarme quieto atrás, me gusta ayudar al equipo en ataque siempre que puedo. Creo que soy un jugador defensivo, pero tengo alma de ofensivo.

–Usted ha vivido un descenso y un ascenso con la Gimnástica…

–Desde luego, como dijo el socio número uno, lo de este año en Torrelavega tras el ascenso no se había visto nunca, pero yo también me acuerdo de cuando descendimos administrativamente porque fue un palo para todos. Tardará mucho tiempo en que vuelva a haber una plantilla con aquella unión en el club, ya que estuvimos diez meses sin cobrar y deportivamente nos salvamos.

–¿Sigue algún tipo de ritual o manía antes de un partido?

–Siempre rezo antes de saltar al campo y recuerdo a mi padre, que falleció cuando yo tenía catorce años, por eso cuando marco un gol miro hacia el cielo.

–¿Ha tenido algún referente por su forma de ser o jugar?

–Siempre intento ver fútbol y aprender de los profesionales, como referente no he tenido ninguno, pero Sergio Ramos era mi favorito.

–Es un jugador importante y querido por el público, ¿qué mensaje le gustaría transmitir a la afición?

–En primer lugar, me gustaría agradecer todo el apoyo que a lo largo de la temporada pasada hemos recibido de toda la afición, puesto que son parte fundamental del club y sin ella no hubiéramos conseguido llegar donde estamos ahora. El mensaje que quiero mandarles a todos ellos es que esta temporada esperamos verlos a todos por El Malecón apoyando al equipo. La plantilla seguirá esforzándose por mejorar y sobre todo hacerles disfrutar en cada partido.

