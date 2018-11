Fútbol | Gimnástica Fermín Sánchez: «Todo el mundo espera el partido» Fermín Sánchez, de la Gimnástica, en el partido ante el Amorebieta que se disputó en El Malécon. / DM «Esa pequeña ansiedad del principio ya no está. Hemos ganado confianza y eso nos hace competir mejor», asegura el gimnástico Fermín ADELA SANZ Torrelavega Martes, 20 noviembre 2018, 07:54

Después de una década en el Racing, Fermín Sánchez (Santander, 1996) cambió la orilla del Cantábrico por la del Besaya. Desde alevines hasta el filial, Fermín se formó en la cantera verdiblanca hasta que llegó a una Gimnástica en Tercera División empeñada en conseguir el ascenso. «Estuve allí diez años, así que es un partido especial para mí. Sí había jugado antes frente al Racing B, pero nunca lo he hecho contra el primer equipo», explica uno de los jugadores favoritos de Pablo Lago para ocupar la banda izquierda.

Viajes, amigos y «muy buenos momentos» vinculan el pasado del blanquiazul con el Racing, pero el santanderino es consciente que el derbi del próximo domingo es algo que le trasciende. «Es especial. No sólo para mí o para los jugadores, sino para el fútbol cántabro. Es muy bonito ver a la gente entusiasmada, a los aficionados dispuestos a vivir un momento que se lleva esperando casi 30 años», comenta el centrocampista gimnástico. En Torrelavega ya se respira un ambiente distinto. Más festivo. Como los días previos a una celebración en la que se preparan con mimo los detalles. «Claro que lo notamos», asegura Fermín. «Todo el mundo está esperando este partido porque es importante y, además, refleja muy bien el momento que vive el fútbol regional, con dos equipos históricos a punto de jugar un derbi».

El blanquiazul lo tiene claro: «no sé si se puede definir como una fiesta, pero sí como un bonito día para que todo el mundo se acerque al campo y viva una tarde de fútbol». La Gimnástica llega en un buen momento al partido ante el Racing. Tras unas jornadas sin un rumbo fijo, el equipo de Pablo Lago dio un golpe de timón y está inmerso en su mejor racha de la temporada tras enlazar cuatro jornadas sin perder -dos victorias y dos empates-. «Es un derbi y en estos partidos no puede uno fijarse en las dinámicas que se llevan en Liga, pero es un buen momento para enfrentarnos al Racing porque ya hemos encontrado nuestro modelo de juego y todos sabemos lo que tenemos que hacer». Atrás quedaron las dudas y los nervios. «Esa pequeña ansiedad de puntos que necesitábamos al principio, ahora ya no está. Hemos ganado confianza y eso nos hace competir mejor. Necesitábamos conseguir buenos resultados».

Al final, a pesar de que los objetivos del Racing y de la Gimnástica «son diferentes», en el campo «se dan muchas circunstancias y variables que permiten que suceda de todo y que no puedas afrontar un partido como si el fútbol fuera una ciencia exacta. Al final, el equipo que mejor compita cuando estemos once contra once será el que se lleve los tres puntos».

El centrocampista no duda de las posibilidades de la Gimnástica en El Sardinero. Es complicado por la fortaleza del rival, pero su equipo puede dar la sorpresa ante el líder si juega como lo viene haciendo en las últimas jornadas. «Estamos confiados en que podemos competir al máximo e intentaremos sacar un resultado positivo. Confiamos en el sistema que ha propuesto el entrenador y la forma de jugar de estos últimos partidos creo que es la adecuada para lograrlo».

Venta anticipada

La Gimnástica ofertará a partir de mañana y hasta el próximo viernes las 600 entradas que el Racing envió a Torrelavega para que se vendan en la sede del club -en horario de 16.00 a 19.00 horas- a un precio único de quince euros. Los aficionados blanquiazules estarán situados en la tribuna sur de El Sardinero -la zona habilitada para la afición visitante en el estadio santanderino-. En caso de que las localidades enviadas se agoten con rapidez y sea necesaria una cantidad mayor, los verdiblancos les harán llegar algunas más para su venta anticipada en El Malecón y que así el mayor número de aficionados gimnásticos puedan asistir el domingo al encuentro. Entretanto, la plantilla comenzó ayer por la tarde la preparación del derbi con la primera sesión semanal. Los blanquiazules disfrutarán hoy de su primera jornada de descanso -también pararán el viernes- para regresar al trabajo mañana ya centrados totalmente en el partido ante el Racing.