Fútbol | Gimnástica «No hay otra necesidad ahora mismo que ganar» Pablo Lago mantiene el crédito de la directiva pese necesita una victoria ya. / Luis Palomque Pablo Lago, que asegura que «hay sintonía con el presidente», entiende «el enfado de la gente por los resultados» JOSÉ COMPOSTIZO Torrelavega Viernes, 5 octubre 2018, 08:04

Por la última derrota ante el Leioa y con el entrenador señalado por una parte de la grada; por ahuyentar fantasmas, por no fallar tres veces seguidas en El Malecón, por ganar en tranquilidad, por conseguir la primera victoria e intentar no quedarse descolgado en la tabla clasificatoria. Pero ahí no queda la cosa, por el rival, el Gernika tan necesitado como los torrelaveguenses... A la Gimnástica se le acumulan los motivos para vencer el domingo (17.00 horas) en El Malecón. Y es por ello que Pablo Lago no esconde el carácter vital que tiene el choque ante el conjunto vizcaíno.

Al técnico asturiano se le preguntó ayer por el trabajo para evitar los errores defensivos en jugadas de balón parado y en segundas jugadas del rival, ya que así han llegado la mayoría de los goles encajados por Alex Ruiz, el último ejemplo fueron los tantos recibidos ante el Leioa, dos jugadas que la zaga blanquiazul no supo defender. «Si analizamos lo que pasó el sábado pasado desde el minuto 55, pues sí, es lo que nos viene pasando, pero si analizamos el partido un poco más en frío, creo que el partido se descontroló a raíz del gol y de las expulsiones y esa impotencia quedó reflejada en los últimos veinte minutos del partido». Lago insistió en que hay dos lecturas del encuentro ante el Leioa. «Hay que evitar las cosas negativas de la segunda parte, pero también hubo mejoría en el equipo». Con esto último es con lo que hay que quedarse para darle una visión optimista a la situación gris que vive la Gimnástica.

Lago considera que el equipo tiene plena confianza en lo que está realizando desde que comenzó la pretemporada. «Aquí solo falta la medicina de la victoria. No hay otra necesidad ahora mismo», porque para el entrenador el resto está asegurado. «La convivencia, el vestuario, el grupo, la unión y la afición que está aguantando increíblemente al equipo, solo nos queda sumar puntos, para generar confianza a todos». Es evidente que sin resultados el crédito, aunque aún exista, se puede acabar. El entorno estaba mentalizado de que el regreso a la categoría iba a ser complicado, pero bien es cierto que la mala racha ha dejado en shock al club.

«No vale con salir a muerte los primeros 45 minutos y luego descontrolarse»

En todo caso, las palabras del entrenador se quedan vacías si no van acompañadas de una mejoría en el césped. «Cuando las cosas no te salen es normal el enfado de la gente, porque ellos esperan como nosotros ganar. Nosotros tenemos que estar por encima de eso. La emoción llevada en el buen sentido es positiva, como motivación, nunca como ansiedad. Hay que salir motivados porque tenemos la oportunidad de sumar tres puntos por primera vez y no podemos dejar que se escape. Lo más importante es dar en el campo todo lo que se puede», explicó. El discurso es propio, pero la Gimnástica está en una situación en la que ya no sólo necesita discursos motivadores. El rival que visita el domingo El Malecón, para el entrenador gimnástico es semejante a otros equipos vascos. «Lo tienen muy claro, compiten mucho en la estrategia y en el juego directo. Hemos visto muchos equipos como ellos, por lo que será un partido duro». Además, pide paciencia a los aficionados, porque el partido habrá que trabajarle. «No vale salir a muerte los primeros cuarenta y cinco primeros minutos, porque luego al final se te descontrola como el sábado pasado. Tenemos que tener paciencia y saber por dónde podemos hacer daño», afirmo. «La sintonía es total con Tomás Bustamante y la directiva, como quedó demostrado el lunes cuando se acercó al vestuario», comentó.