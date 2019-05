Fútbol | Gimnástica Mori: «Nuestro objetivo es ganar. Sabemos la responsabilidad que tenemos» Dani Mori, al término del partido ante el Leioa que se disputó en El Malecón. / Roberto Ruiz Mori mira al partido del sábado ante el Langreo con optimismo, pero con los pies en el suelo: «Lo intentaremos para tener opciones de soñar» JOSÉ COMPOSTIZO Torrelavega Viernes, 3 mayo 2019, 07:26

Dani Mori, técnico de la Gimnástica, sabe lo que está en juego el sábado en Langreo y muestra un semblante serio. Él mejor que nadie sabe lo que podría significar el descenso a Tercera División y trata de mirar al duelo en Ganzábal con optimismo, aunque con los pies en el suelo. «Nuestro objetivo principal es ganar el partido, siendo conscientes de los puntos que tenemos y de la posibilidad que hay de poder llegar a conseguir el objetivo. Lo intentaremos para seguir con opciones de poder soñar y sino, traernos tres puntos más para la afición y para nosotros mismos».

El entrenador y los jugadores del conjunto blanquiazul saben en la situación que se encuentran. «Ya lo hemos hablado el lunes, pero también sabemos el escudo que representamos y la responsabilidad que tenemos. Además, la actitud de los jugadores está siendo intachable», aseveró Mori.

El entrenador, volvió a acordarse de los puntos perdidos tras su llegada al conjunto de Mies de Vega en el mes de febrero. «Los partidos que hemos perdido han sido ante equipos de play off. Pero los puntos que más nos ha dolido dejar escapar han sido ante el Arenas, que para nosotros eran necesarios como el comer. También nos hicieron daño los del Izarra, ya que eran puntos que nos merecimos. El que mira por sus intereses dice que merece más, pero creo que tenemos argumentos para decir que teníamos que haber ganado al Izarra. Esos dos puntos nos habrían acercado mucho más al objetivo y supondría también uno menos que sumaban ellos».

Uno de los problemas de la Gimnástica a lo largo de la temporada ha sido que en muchos encuentros no ha sabido manejar la ventaja en el marcador. «Hemos llegado en una situación en la que tienes que exponerte porque necesitas los puntos y en este tramo no tengo ningún tipo de excusa, ya que hemos salido a ganarlos y hemos competido bien. Estoy contento de cómo se han afrontado los partidos. Pero no con el resultado, porque creo que podían a ver sido bastante mejores», apuntó el técnico asturiano.

Mori entiende que tanto Langreo como Gimnástica necesitan los puntos y hay que saber manejar esa situación el sábado. «Los dos equipos afrontamos el partido con nuestras necesidades. Vamos a encontrarnos un ambiente difícil y son claves los primeros 20 minutos. Si somos capaces de plantar cara en ese arranque de duelo y de dejarles claro que vamos a por nuestro objetivo, a partir de ahí, a ellos también el ambiente les puede pesar. En los últimos encuentros no han conseguido los resultados que querían».

Arma de doble filo

El entrenador asturiano señaló que lo que más le preocupa del conjunto asturiano es que es «un equipo que está muy bien trabajado. Futbolísticamente está haciendo una temporada para enmarcar, tiene mucho ritmo y juega muy bien por dentro», y afirmó que lo que no tiene que hacer su equipo es facilitarles la tarea. «Debemos ser capaces de ir a ganar el partido, pero mantener el equilibrio y no regalárselo». Para ello, Mori pide «madurez» a sus jugadores y «saber competir con esas circunstancias de partido». Tener la obligación de ganar el partido sí o sí es un arma de doble filo para el entrenador blanquiazul, que confesó que en el anterior duelo el Langreo «fue un equipo muy superior a la Gimnástica», pero también cree que ahora están en un momento que poden igualarse a ellos e intentarán «doblegarles para sacar los tres puntos».

La Gimnástica viaja a Langreo con varios jugadores algo tocados y bajas importantes. «Hugo Vitienes no creo que llegue, ya que sigue con las molestias en el aductor. También Alberto Gómez está con molestias, al igual que Rubén Palazuelos debido a una sobrecarga», confesó el de Cangas de Onís, que no podrá disponer de uno de sus jugadores más utilizados desde su llegada, Leandro, por sanción.