Los once de Leioa

JOSÉ COMPOSTIZO Jueves, 27 septiembre 2018, 07:25

Los triunfos a veces esconden la verdad. Las derrotas, en ocasiones, también tapan el concienzudo trabajo semanal de un equipo de fútbol. Pero las caídas a veces ayudan. Actúan como alertas. Orejas pinadas. Pueden ser una llamada de atención a tiempo, aunque Pablo Lago no tenga agendada, por el momento, ninguna revolución en su equipo. Por eso, nadie debería esperar grandes cambios para el encuentro del sábado ante el Leioa. En todo caso, será un asunto de sintonía fina.

El entrenador asturiano tendrá que sacar algún truco de su chistera. Porque cuando las cosas funcionan, en el fútbol hay una máxima que propone no tocarlas. Sin embargo, cuando los resultados no acompañan hay que buscar soluciones y el técnico asturiano esta temporada lo está haciendo, aunque sin resultados positivos. Y es por ello que Pablo Lago, para el encuentro que le enfrentará al conjunto vasco en Sarriena, probablemente volverá al dibujo táctico que tan buenos resultados le dio en las dos primeras jornadas: el 4-4-2. En los últimos dos partidos que ha disputado el conjunto gimnástico, el entrenador de Vegadeo ha empleado el 4-2-3-1 para disponer de más balón por el centro. Pero ha quedado demostrado que ese sistema no le ha dado resultado, por lo que el técnico se vio obligado a cambiar a su dibujo favorito para buscar soluciones al atasco en el juego. La modificación durante los dos últimos compromisos trajo consigo los mejores momentos del equipo, aunque no se reflejarán en el marcador. Y es que en esas citas, más allá de los resultados, el equipo blanquiazul perdió una de sus virtudes fundamentales, la contundencia defensiva.

El pasado domingo en El Malecón, el conjunto blanquiazul partió con un once que podía adaptarse a dos dibujos, pero el técnico mantuvo la defensa de cuatro, que no funcionó. Por lo que los primeros cambios que se prevén ante el Leioa serán en la defensa y seguramente puedan ser dos: Bardanca podría entrar en sustitución de Cristian, para acompañar a Luis Alberto en el centro de la zaga. El canario, el pasado domingo, cometió dos errores, un penalti absurdo y un fallo de marca, algo que le puede costar la suplencia este sábado. El otro movimiento en la retaguardia estaría en el lateral derecho, con la vuelta de Fer, lo que llevaría de nuevo a Camus a su posición natural en el flanco izquierdo.

La vuelta de Bardanca a la zaga y la entrada de Cagigas en ataque, posibles novedades

Si hay dos jugadores que resultan insustituibles para Pablo Lago en el centro del campo cuando están en perfectas condiciones físicas son Cusi y Rubén Palazuelos, por lo que los dos volverán a formar pareja en el centro del campo. Otra novedad que podría plantearse el técnico en la medular para el encuentro de Sarriena es darle la titularidad en el once a Cagigas, en detrimento de Rozas, que no está teniendo acierto cara al gol y, por ello, Pablo Lago podría darle descanso. La otra plaza en la medular será, casi con total seguridad, para Vitienes, el pulmón del equipo en las últimas jornadas.

La principal duda en caso de que se confirme el cambio de sistema y el técnico asturiano regrese al 4-4-2 es conocer quién estaría en la zona de ataque junto a Nacho Rodríguez, que es imprescindible en el juego del equipo y que espera estar a disposición del entrenador para enfrentarse al Leioa, tras haber superado su lesión de rodilla. Cuentan con opciones Primo y Barbero. Vistos los últimos encuentros, el de San Pantaleón de Aras podría partir con ventaja, ya que su tendencia es la de irse al centro, lo que liberaría la banda derecha para las subidas de Vitienes.

Pablo Lago ya ha dejado claro que en el equipo manda un entrenador que tiene sus ideas, que es capaz de hacer cambios en el descanso cuando algo se tuerce demostrando que no le importa el qué dirán. Y es que en los cinco partidos de Liga y en el de Copa del Rey ha agotado, siempre, las tres sustituciones en cada encuentro. Vitoria y Amorebieta son los dos ejemplos más evidentes de que el entrenador es capaz de cambiar el guión mientras se está desarrollando la película, pero hay otro detalle: sólo Alex Ruiz, Luis Alberto y Cusi son intocables y han disputado todos los minutos. El célebre fondo de armario con Pablo Lago parece que está funcionado aunque los resultados no le acompañen, ya que hasta el momento no es el rendiimento esperado. A su Gimnástica aún le falta brillantez, pero los nubarrones negros que están sobrevolando El Malecón poco a poco se irán desvaneciendo y en este otoño en el que aún hace calor, es evidente que en el banquillo hay un técnico con ideas y personalidad. No es poca cosa.