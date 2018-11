«Hemos hecho el partido que tocaba para ganar» Lago vivió el partido con intensidad en el banquillo de Gobela. :: lof Pablo Lago asegura que «el partido pudo caer para cualquiera de los dos, pero nosotros aprovechamos la que tuvimos» MARCOS MENOCAL Santander Domingo, 11 noviembre 2018, 11:32

«Nosotros hemos hecho el partido que tocaba hacer para ganar», repitió en dos ocasiones Pablo Lago en la rueda de prensa de Gobela. El asturiano estudió perfectamente al Arenas de Getxo y sabía que tenía que mimetizarse de alguna manera en el campo vizcaíno si quería sacar algo positivo. «Ellos saben muy bien a lo que juegan y lo hacen muy bien. Aquí es muy difícil ganar, pero teníamos claro que si dejábamos nuestra portería a cero teníamos muchas posibilidades de ganar», añadió. Dicho y hecho.

Su equipo salió fortalecido en la zaga «porque después de los goles que se encajaron era necesario hacerse fuerte atrás». No concedió ni una sola ocasión de más y al final se llevó los tres puntos. «El Arenas iba quinto; en su casa es muy fuerte pero también fuera lo hace bien porque sino no iría tan bien. He visto un partido con dos equipos muy intensos que podía haber ganado cualquiera», explicó el técnico. Lago admitió que «la ocasión podía llegar para cualquiera; esta vez nos ha llegado a nosotros y nos dará confianza».

«Portería a cero»

El resultado reafirma los cambios del entrenador y la utilización del sistema de juego que ayer puso en el campo: «La prioridad era cerrar la portería, pero con este estilo también nos permite atacar y dejar a los extremos libertad. Lo verdaderamente importante es que se está viendo a un equipo mejor», justificó. Y es que los torrelaveguenses desde que dieron un vuelco a su forma de jugar han sumado siete puntos de los últimos nueve y han abandonado la zona más peligrosa de la clasificación.

El asturiano quiso desatacar el trabajo de sus jugadores ante un rival que no le sorprendió: «Para nada. Es un equipo que tiene gol, que atrás compite muy bien y que te obliga a ser muy intenso. Repito que el partido fue muy igualado y lo pudo ganar cualquiera, pero nosotros aprovechamos la que tuvimos». Lago se mostró «contento y entusiasmado» con esta racha de victorias y puntos que han cambiado la cara al equipo y a la moral del entorno. Los torrelaveguenses también se quitaron ayer el estigma que les perseguía a domicilio. «Pudimos ganar antes pero como ya hemos dicho varias veces se nos fue la posibilidad por errores evitables. La plantilla lo sabía y tenía que mentalizarse para cambiar», señaló.

«Antes siempre pasaba algo que nos perjudicaba, ahora ya no es así»

Dos aspectos más destacó el entrenador blanquiazul: la dinámica y la afición. Sobre la primera apuntó que «en el fútbol siempre se dan y hay que saber aprovecharlas». Lago destacó el cambio de suerte: «Antes siempre había algo que ocurría y nos perjudicaba, hoy (por ayer) no ha sido así. De hecho hemos sabido aprovechar y que todo fuera positivo. Fue al revés y nos dará confianza para seguir creciendo».

En cuanto a los 200 seguidores que acompañaron al equipo, sólo tuvo palabras de agradecimiento: «Si me alegra la victoria por alguien es por ellos. Se lo he dicho también a los jugadores, que lo celebren y lo disfruten porque esto es muy largo y hay que saber aprovecharlo cuando llega. Es impresionante que nuestra gente nos siga y nos apoye así. Me voy contento pensando que les hemos dado una alegría».

La Gimnástica recibirá al Izarra el próximo domingo en El Malecón como anticipo previo al derbi esperado en El Sardinero ante el Racing. Un partido que aguarda el fútbol cántabro con anhelo.