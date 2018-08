Una puesta de largo agridulce para la Gimnástica Primo pugna por el balón con un jugador del filial donostiarra ayer en Noja. / María Gil Lastra Los blanquiazules caen en Noja ante la Real Sociedad B ADELA SANZ Noja Sábado, 4 agosto 2018, 23:19

Se presentó la Gimnástica ante sus aficionados cayendo ante la Real Sociedad B en un partido tan serio que en ocasiones se pareció más a un choque liguero que a un amistoso de verano. Porque de amistoso en algún momento de la primera parte tuvo poco, con tensión y dos expulsados, ya que tanto Primo como Palazuelos vieron la roja antes de cumplirse la primera media hora. La situación llegó a tal extremo que hasta el partido tuvo que detenerse unos minutos para que los ánimos de todos se serenasen un poco, y con la sana intención, por otra parte, de hacer borrón y cuenta nueva. Así, tras dialogar con los futbolistas, el árbitro acordó con los dos equipos que lo mejor, para no estropear más la fiesta, era dejar que las fuerzas se igualasen de nuevo y de esa forma permitió la entrada de Alberto y Cagigas en sustitución de los expulsados. Una situación atípica en un partido de futbol, pero no menos que lo que había sucedido previamente.

Como atípico fue el propio partido en sí tanto en su desarrollo como en su resolución final, ya que los torrelaveguenses se fueron al descanso con ventaja, la aumentaron transcurrida casi la mitad del segundo tiempo y, cuando parecía que ya tenían el encuentro en el bolsillo, la Real, con tres tantos en el último cuarto de hora, se llevó la victoria. Sucedieron demasiadas cosas en tan poco tiempo que será necesario analizar lo ocurrido con tranquilidad a lo largo de la semana. Lo que no resultó, en ningún caso, fue aburrido, en absoluto. Los goles, la emoción, los nervios y la intensidad con la que se emplearon todos los futbolistas no defraudaron a ninguno de los espectadores. Hubo imprecisiones y errores, pero no más de lo normal tratándose de un choque de pretemporada. A Pablo Lago no le habrá gustado que el rival le remonte dos goles a su equipo y que le haga tres en trece minutos, por supuesto, pero si ese tipo de situaciones han de producirse, mejor que sean ahora, en verano, cuando uno no se juega nada y es el momento adecuado para realizar ajustes.

2 Gimnástica Álex Ruiz, Camus, Fermín, Cristian Moreno, Cusi, Víctor, Palazuelos, Vitienes, Rozas, Nacho Rodríguez y Primo. También jugaron Cagigas, Alberto, Peón, Fer, Barbero, Mati, Nando Castillo y Mario Arpide 3 Real B Agirre, Jokin, Jiménez, Le Normand, Xiker, Zubimendi, Zourdine, Gorostidi, Calvillo, Veiga y Olaizola. También jugaron Petxarroman, Garrantxo, Muñoz, Lapena, Saenz, López, Elhaddadi, Näis y Jorge. ÁRBITRO: Pozueta Rodríguez. Amonestó al local Primo (2) y expulsó con roja directa a Palazuelos. Por parte visitante, a Calvillo. INCIDENCIAS: Campo de La Caseta (Noja). 500 espectadores.

El partido empezó alocado casi desde el pitido inicial cuando, en una de las primeras jugadas Diego Rozas cabeceó un buen centro desde la derecha de Vitienes, poniendo a su equipo por delante. La Gimnástica, que casi no había tenido tiempo de situarse sobre el césped, ya le iba ganando a una Real que, no obstante, reaccionó enseguida y decidió hacerse con la posesión. El filial donostiarra jugó con valentía, arriesgando bastante en ataque, factor que supieron aprovechar bien los blanquiazules, que le robaron varios balones en el centro del campo y poniéndole en apuros atrás.

El Sanse llegó en un par de ocasiones antes de la media hora, primero con un lanzamiento de Zourdine que detuvo fácil Álex Ruiz y después con un balón que Borja Camus despejó en la misma línea de gol tras una acción del propio Zourdine. Después llegaron los minutos locos con las tarjetas y expulsiones, la interrupción durante un rato del encuentro y su reanudación, primero con la Gimnástica en inferioridad numérica y ya después en iguales condiciones tras la incorporación de Alberto y Cagigas. Este último protagonizó, de hecho, la última jugada de la primera parte, con un zurdazo que desvió un un rival a córner.

Tras el descanso la Real apretó en los minutos iniciales, primero con un remate de cabeza de Jorge y después con un disparo de Veiga. El gol, sin embargo, lo hizo la Gimnástica, gracias a Barbero, que remató un centro de Rozas. El partido parecía resuelto, incluso tras el tanto de Saenz, que servía para que los donostiarras recortaran la desventaja. Pero con lo que nadie contaba era con que ese gol iba a ser el preludio de la derrota, ya que poco después López logró el segundo con un potente lanzamiento desde la frontal del área y en los minutos finales, de penalti, Lapeña logró el del triunfo.