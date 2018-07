Una puesta de largo atípica en El Malecón Luis Alberto, en el centro de la imagen, celebra su gol al Mallorca B durante la Fase de Ascenso en El Malecón. / Luis Palomeque ADELA SANZ Torrelavega Miércoles, 18 julio 2018, 07:25

En la Gimnástica han decidido no esperar hasta finales de agosto para que los aficionados blanquiazules puedan disfrutar de la plantilla torrelaveguense en vivo y en El Malecón. Esta pretemporada los gimnásticos no tendrán partido de presentación durante la semana de las fiestas patronales de la Virgen Grande, ya que no podrán entrenar ni jugar en el campo principal de las instalaciones de Mies de Vega. La solución a esta situación, además de programar una pretemporada lejos de la ribera del Besaya, pasa por hacer un llamamiento desde el club para que todos los aficionados que quieran acudan mañana a El Malecón para recibir a los jugadores y, de paso, ver de cerca a los nuevos fichajes y observar sus primeros movimientos bajo las órdenes de Pablo Lago.

La cita es a las 17.30 horas. El acto, aún por acabar de diseñar, será sencillo y su contenido consistirá en presentar a los jugadores uno por uno a medida que salten al campo y hacerles de paso las fotos . Los renovados, los fichajes y el cuerpo técnico serán ovacionados por los presentes y después comenzará el entrenamiento en el campo número 2, que está anexo al principal y donde entrenará el equipo durante toda la pretemporada. Desde la Gimnástica pretenden que con esta iniciativa comience cuanto antes a vivirse el ambiente de Segunda B, desde el primer momento, y mantener vivo ese espíritu de unión que surgió entre la ciudad y el equipo durante la fase de ascenso a la categoría de bronce el pasado mes de mayo.

Los blanquiazules organizan un torneo de pretemporada Los blanquiazules organizan un trofeo de pretemporada La Gimnástica organizará el IV Torneo de Pretemporada, que se disputará en el campo de hierba artificial de El Malecón 2 durante los dos primeros fines de semana de septiembre. Las categorías que pugnarán en este trofeo serán alevines, benjamines e infantiles. La cita arrancará el 1 de septiembre con los alevines, mientras que el día siguiente los que saldrán al terreno de juego serán los benjamines. Con estas dos categorías se dará por finalizado el primer fin de semana de la competición. El siguiente sábado se reanudarán los partidos con los infantiles como protagonistas, y el domingo finalizará el torneo con la misma categoría. Todos los aficionados que deseen disfrutar del fútbol de cantera podrán disponer de una entrada única para todo el torneo por tres euros.

El motivo de este exilio de El Malecón se debe la décima edición del Festival Música en Grande que se celebrará del 22 al 26 de julio. El festival arrancará el domingo con el concierto que protagonizarán Antonio Orozco, Morat y Fredi Leis, en la bautizada como 'Noche de la Gimnástica', ya que el club torrelaveguense recibirá dos euros de cada una de las entradas vendidas ese día. En el seno del club ya hicieron las cuentas y calculan que el ingreso en las arcas blanquiazules podría rondar los 16.000 euros.

Ninguno de los seis compromisos organizados para esta pretemporada será en casa y los blanquiazules jugarán siempre a domicilio. Ante esta situación, el club se planteó que posibles alternativas tenía y optaron por organizar este encuentro entre equipo y afición antes del entrenamiento inaugural.

Castillo y Arpide, los elegidos

Además de los jugadores de la primera plantilla también iniciarán la pretemporada a las ordenes de Pablo Lago los juveniles Fernando Castillo y Mario Arpide. Mientras los blanquiazules siguen buscando uno o dos refuerzos para el puesto de central, el área deportiva ha vuelto la mirada la cantera donde varios candidatos esperaban su oportunidad para hacerse un hueco en el primer equipo y dar una buena imagen ante Pablo Lago.

Al final, y una vez que Carlos Bolado 'Chalana' solicitó los informes de las opciones posibles a Rubén Lázaro, entrenador del juvenil A blanquiazul, lo elegidos fueron estos dos centrales que destacan por su progresión y virtudes sobre el césped. Por un lado está Fernando Castillo un central zurdo que lleva desde benjamines en la Gimnástica, es uno de los jugadores con opciones de entrenar con el primer equipo. Juvenil de segundo año, la temporada pasada ya jugaba en Liga Nacional desde pretemporada aunque estuvo en el juvenil B. De Fernando sobre el césped destaca sobre todo su potencia y buen disparo. Además, el central también despunta en el juego aéreo.

La otra alternativa para completar los entrenamientos de la primera plantilla es Mario Arpide, un juvenil de segundo año que llegó a mitad de la pasada temporada del Amistad de Torrelavega. Acostumbrado a estar en el centro de la zaga, llama la atención sobre todo por su envergadura -mide más de 1.80 metros- y por facilitar la buena salida de balón desde la última línea del equipo. A todas estas cualidades se suma su habilidad para el golpeo en el juego aéreo, uno de los puntos fuertes de este jugador.