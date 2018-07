Gimnástica Puesta de largo blanquiazul Alberto García, preparador físico de la Gimnástica, dirige a los jugadores en un entrenamiento. / Luis Palomeque La Gimnástica disputa hoy su primer amistoso de la pretemporada ante el Ribamontán al Mar en el V Torneo Memorial Manolo Preciado en Galizano ADELA SANZ Torrelavega Miércoles, 25 julio 2018, 07:42

La Gimnástica se estrena esta tarde en el V Torneo Memorial Manolo Preciado que se disputa en el Estadio Baceñuela de Ribamontán al Mar y en el que también participan el equipo local, la Cultural Leonesa y el Racing B. Se trata de un cuadrangular con encuentros de 45 minutos en el que primero se medirán los torrelaveguenses al conjunto local (17.45 horas) y una hora después (18.45 horas) lo harán los leoneses y el filial del Racing. Los perdedores de ambos choques se disputarán el tercer puesto (19.45 horas) en lo que será el preludio de la final (20.45 horas), que jugarán los vencedores.

Se trata de la primera tarde de fútbol para la plantilla del club torrelaveguense, que comenzó a ejercitarse hace seis días -su primer entrenamiento tuvo lugar el jueves pasado, día 19-, y servirá para rodar a los futbolistas, comprobar su estado de forma y también para observar sobre el terreno a las nuevas incorporaciones. Con poca carga de trabajo y con mucho que hacer por delante aún, esta toma de contacto inicial con la competición, aunque se trate de un amistoso, puede dar las primeras pistas acerca de los planes del cuerpo técnico para la presente campaña que se presume intensa y emocionante.

Es probable que en el torneo participen si no todos, la mayoría de los integrantes de la plantilla gimnástica, que componen un total de 20 futbolistas y que, salvo que llegue algún refuerzo de última hora, puede considerarse prácticamente cerrada. No se espera la llegada de ninguna incorporación más y el único jugador que podría formar parte del equipo es Nico Antigüedad, que se encuentra a prueba durante la pretemporada y que al final de la misma el club decidirá si se incorpora o no. De todos ellos, once siguen de la temporada pasada, mientras que los otros nueve son fichajes de este verano.

Sin duda, los aficionados blanquiazules tendrán ocasión de ver en directo las evoluciones de unos jugadores a los que hasta ahora sólo han conocido en las sesiones de entrenamiento y de obtener sus primeras impresiones. Así, podrán observar como se desenvuelve Adrián Peón bajo palos, por ejemplo; o quienes formarán en el eje de la zaga y cuáles son sus virtudes. También será una buena oportunidad para ver de nuevo con la camiseta de la Gimnástica a antiguos conocidos como Cusidor o Primo y para ver como se desenvuelven los más jóvenes como Alberto Gómez, Dani Salas o Diego Rozas.

Pablo Lago tiene por delante la tarea de dar forma a su idea futbolística. Ya cuenta con los piezas necesarias y de ahora en adelante, a lo largo de estas semanas de verano, a base de entrenamientos y partidos amistosos debe encajarlas para que su equipo funcione como una máquina bien engrasada y a punto. El encuentro de esta tarde frente al Riba, y después el que toque ya sea la pelea por el tercer puesto o por el triunfo en la final, servirán de base para ir conociendo lo que tiene entre manos y para comenzar a realizar los primeros ajustes. El resultado del torneo, sin dejar de tener su valor, no es ahora lo más importante, ya que lo que está en juego es de mayor valor: convertir a un grupo de jugadores en un equipo de fútbol.