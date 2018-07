Fútbol | Segunda B La Gimnástica busca el gol con el fichaje de Óscar Manuel Conde, 'Primo' Bustamante, López Cortés, Primo y Chalana, ayer durante la presentación del jugador. / Sane El delantero regresa al club donde ya marcó la diferencia en su anterior etapa, cuando llegó en el verano de 2015 procedente de Tanos JOSÉ COMPOSTIZO Jueves, 12 julio 2018, 07:14

La Gimnástica confirmó ayer un nuevo fichaje, el de Óscar Manuel Conde, conocido futbolísticamente como 'Primo'. El delantero de San Pantaleón de Aras, que ha firmado por una campaña, es un viejo conocido de la afición blanquiazul ya que regresa al club donde ya marcó la diferencia en su anterior etapa cuando llegó en el verano de 2015 procedente de Tanos. El atacante vuelve tras militar la última campaña en el Compostela, donde anotó 23 goles en Liga y otros tres en la fase de ascenso a Segunda B. Primo aseguró en su presentación que regresa a Torrelavega «más maduro» tanto a nivel futbolístico como personal. «Entonces lo pase mal, pero pensándolo en frío veo que me ha venido bien salir y espero que sea bueno también volver», reconoció el jugador. También agradeció el «esfuerzo» que ha realizado la Gimnástica para cerrar su contratación. Se mostró además «muy contento» de poder «cumplir de nuevo el sueño de defender esta camiseta». También aseguró que llega especialmente ilusionado «por el equipo que está haciendo la Gimnástica, por el nuevo entrenador y por regresar otra vez a El Malecón».

«He elegido a la Gimnástica porque me gusta estar con quien me valore», manifestó el nuevo goleador del Decano, quien reconoció que ha recibido varias ofertas durante este verano. Primo no dudó en admitir que va a encontrar «mucha competencia» en la plantilla que dirigirá Pablo Lago y aseguró que sus características le hacen «no sólo compatible con Nacho Rodríguez, sino con cualquier otro jugador» Añadió que espera «devolver al técnico la confianza» que ha depositado en él al dar el visto bueno a su fichaje.

«Es un delantero trabajador, con calidad, potente en el juego aéreo y con un gran poder de definición. Tiene la portería entre ceja y ceja, pero también la virtud de asociarse a la perfección con sus compañeros. Un talento forjado en la cantera del Laredo», destacó el director deportivo de la Gimnástica, Chalana, al describir al nuevo jugador. A la pregunta de si fue complicado este fichaje, el responsable deportivo de la entidad explicó que «si viene a la Gimnástica es porque le ilusiona el proyecto y no porque venga cobrando una millonada. Se adapta a los parámetros económicos que marcó el club tras el ascenso».

El nuevo delantero blanquiazul puso rumbo al Vitoria hace dos temporadas; pero en año y medio como gimnástico, antes de firmar con el conjunto vasco, marcó 38 goles en 51 partidos en su primera campaña con el cuadro torrelaveguense y fue el máximo goleador de Tercera División. Antes de eso, pasó por el Tropezón, en Segunda B, y también por el Laredo.

En el seno de la Gimnástica están satisfechos con la confección de la plantilla. Todos los objetivos que marcó la dirección deportiva se están cumpliendo por el momento. «Nuestras prioridades eran los jugadores que fichamos porque sabemos que con ellos conformamos un plantel competitivo y con garantías de luchar por mantener la categoría, que en principio es nuestro objetivo», indicó Chalana. Lo cierto es que el 95% de la plantilla ya está confeccionado, aunque falta por llegar un defensa central. «Queremos reforzar esa posición para aumentar el nivel competitivo de Luis Alberto, que es el único jugador actualmente en ese puesto», explicó Chalana. Y si en el apartado deportivo todo va viento en popa, en el plano económico y social también, aunque la Junta Directiva busca incrementar el número de socios y conseguir más ingresos por publicidad.