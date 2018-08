Gimnastica / Fútbol En la «senda adecuada» Dos jugadores de la Gimnástica pelean por el balón en el partido ante la Real Sociedad B del pasado sábado. / María Gil Lastra Pablo Lago resta importancia a las derrotas de la pretemporada y se siente «optimista» JOSÉ COMPOSTIZO Viernes, 10 agosto 2018, 07:55

La Gimnástica cierra su tercera semana de entrenamientos y Pablo Lago, el entrenador blanquiazul, hace un balance positivo de este periodo. Asegura que uno de los objetivos principales era «evitar las lesiones», algo que de momento han conseguido, ya que, salvo un par de percances de Mati (luxación de clavícula) y Dani Salas (contractura), no ha habido mayores contratiempos. El asturiano está encantado con «la predisposición de los jugadores» y cree que en el último partido de pretemporada disputado en Tafalla frente a la Peña Sport dieron «un paso adelante. Eso me hace ser optimista. Estoy convencido de que podemos hacer buenas cosas si seguimos trabajando en esta línea. No puedo esperar más de lo que el equipo me está dando con el poco trabajo que llevamos realizado. Obviamente no somos tácticamente un equipo, pero la mentalidad es buena. Ahí sí somos un equipo», expone.

En los cinco amistosos que ha disputado hasta ahora, la Gimnástica se ha mostrado como un rival sólido, bien plantado sobre el terreno de juego y con las ideas claras sobre todo en la contención. Pablo Lago es de los que prefiere fijarse en sí mismo y dejar a un lado el contrario, aunque sabe que es el adversario el que hace que haya que hacer «un fútbol u otro».

Ver más Alberto Gómez tiene que cumplir dos partidos de sanción y no jugará en el inicio de la Liga

Ante la Real Sociedad B la Gimnástica robó varios balones en zona comprometida debido a la «buena disposición» sobre el terreno de juego. «Era ese paso que nos quedaba por dar con respecto al partido de Villaviciosa», explica Lago. El juego por bandas es un aspecto en el que el asturiano insiste en el día a día, por lo que no quiere que los jugadores que juegan en estas posiciones se encasillen. «Vitienes o Cagigas están a gusto en sus respectivas bandas, pero también tenemos que apreciar ese otro tipo de fútbol cuando no juegas en tu carril natural y puedes sacar centros al área. Quiero que se metan también en esta dinámica y no que solo actúen de una forma. Pretendo que alternen esas posibilidades, ya que en cierto momento del partido nos puede interesar jugar más por fuera que por dentro», declara.

Después del día de descanso de ayer, el equipo volverá al trabajo hoy y todo indica que lo hará con todos los jugadores, excepto con los lesionados Mati y Dani Salas. Los jóvenes futbolistas que han llegado esta temporada a la Gimnástica también tienen su parcela de protagonismo en la pretemporada. En Noja Rozas marcó un gol, aunque no sirvió para llevarse la victoria. El técnico asturiano lo tiene claro: «Estoy en un club de cuida la cantera y si veo que algo nos puede aportar no me va a temblar el pulso». El de Vegadeo, que el pasado miércoles encajó su cuarta derrota en pretemporada, restó importancia a los resultados y prefiere centrarse en la labor de los jugadores a nivel táctico y cómo ponen en práctica situaciones que se pueden encontrar en el césped a lo largo de la temporada. El asturiano asegura que el objetivo del equipo es «probar situaciones, ver cosas que se puedan dar en temporada, familiarizarnos con eso, trabajar para coger el ritmo de los jugadores, hacer hincapié en la solvencia defensiva... El resultado va muy atrás».

Lago no tiene prisa y quiere estudiar al equipo en los próximos amistosos para sacar conclusiones. «La pretemporada dirá en qué podemos mejorar. Seguimos mirando, pero será lo que veamos en estos partidos lo que determinará si nos tenemos que reforzar en una posición u otra», concluye el entrenador.