Siro del Barrio seguirá al frente de la Gimnástica al no haber más candidatos

Sin sorpresas de última hora, Siro del Barrio continuará al frente de la Gimnástica hasta 2029. Iniciará así su segundo mandato consecutivo sin necesidad de ... elecciones al no haberse presentado más candidaturas dentro del plazo establecido, que se cerró ayer. El presidente blanquiazul presentó ayer, fecha en la que se cerraba el plazo para presentar la documentación, su candidatura con los avales necesarios para seguir al frente del club. Como se esperaba, la suya es la única propuesta, con lo que no se celebrarán elecciones y el dirigente renovará de forma automática.

Del Barrio presentó 267 avales, una cantidad sensiblemente superior a los 92 que se exigían para llegar al mínimo del 10% del censo total con derecho a voto, formado por los 928 socios de la Gimnástica mayores de 18 años. De haber aparecido un aspirante alternativo, la Gimnástica hubiera celebrado elecciones el día 16 de este mismo mes de noviembre.

El presidente mantiene su confianza en el mismo equipo directivo, con lo que la junta se mantendrá inmutable para este nuevo periodo, con Mariano Tejera (vicepresidente y secretario), Marco Antonio Lorenzo (tesorero) y Víctor Martínez, Daniel González y Felipe Ruiz (vocales).

Una vez concluido el mandato iniciado en 2021, el proceso de renovación se abrió el pasado 31 de octubre, cuando la asamblea ordinaria aprobó el calendario electoral justo un día después de que el Ayuntamiento de Torrelavega anunciara la congelación de la subvención al club (y de la cesión de los bajos de El Malecón) como consecuencia de la batalla judicial entre el recién renovado presidente y su antecesor en el cargo, Tomás Bustamante, y la solicitud de documentación que ha llevado a cabo el juzgado sobre la relación entre el Consistorio y la entidad blanquiazul.

Ese mismo día se inició el proceso electoral con su apertura y un plazo para la presentación de candidaturas que finalizó ayer con lo que supone en la práctica una renovación de la confianza de la masa social en el presidente y su equipo. Uno de sus principales objetivos del presidente será ahora avanzar en el proceso de reorganización societaria del club y en desatascar la situación con el Ayuntamiento.