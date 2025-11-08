El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Siro del Barrio, presidente de la Gimnástica Luis Palomeque

Siro del Barrio seguirá al frente de la Gimnástica al no haber más candidatos

El plazo para presentarse a las elecciones se cerró ayer sin que se postulara ningún aspirante más, con lo que no habrá comicios y el presidente continuará otros cuatro años

José Compostizo

Torrelavega

Sábado, 8 de noviembre 2025, 19:22

Comenta

Sin sorpresas de última hora, Siro del Barrio continuará al frente de la Gimnástica hasta 2029. Iniciará así su segundo mandato consecutivo sin necesidad de ... elecciones al no haberse presentado más candidaturas dentro del plazo establecido, que se cerró ayer. El presidente blanquiazul presentó ayer, fecha en la que se cerraba el plazo para presentar la documentación, su candidatura con los avales necesarios para seguir al frente del club. Como se esperaba, la suya es la única propuesta, con lo que no se celebrarán elecciones y el dirigente renovará de forma automática.

