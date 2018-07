El sueño de jugar en El Malecón Fernando Castillo, Mario Arpide y Nicolás Antigüedad posan el día de la presentación. / Luis Palomeque Los juveniles Fernando Castillo y Mario Arpide y Nicolás Antigüedad, a prueba en la Gimnástica, estarán a las órdenes de Lago en la pretemporada ADELA SANZ Domingo, 22 julio 2018, 08:06

El escritor estadounidense Tom Peters decía que cuando la oportunidad llama no espera mucho tiempo a que se le abra la puerta. Así que es mejor no dudarlo y lanzarse a por ella. En esto de aprovechar oportunidades están los juveniles Fernando Castillo (Los Corrales, 2001) y Mario Arpide (Torrelavega, 2001), que completan la plantilla de la Gimnástica durante la pretemporada. Los dos centrales seguirán las ordenes de Pablo Lago, al igual que Nicolás Antigüedad (Gualeguaychú, Argentina, 1994), el mediapunta que está a prueba con los blanquiazules hasta que se decida si se incorpora definitivamente al equipo o no. De momento ya han cerrado la primera semana con tres sesiones de entrenamiento. La pretemporada comenzó el jueves y las sensaciones de los tres futbolistas son buenas. Sus caminos son diferentes -los juveniles sueñan con llegar al primer equipo, mientras Antigüedad busca un hueco en la plantilla-, pero el objetivo que ansían es el mismo: debutar en El Malecón.

Fernando Castillo no puede ocultar la ilusión con la que ha iniciado la experiencia. «Compartes vestuario con gente muy profesional que ha jugado en equipos muy buenos y eso es muy positivo para nosotros, ya que son nuevas experiencias que te ayudan a crecer como futbolista», reconoce el de Los Corrales de Buelna. Hasta el momento «todo muy bien», cuenta el central, que vive su segunda pretemporada con la Gimnástica. «El año pasado estuve también entrenando con Chiri y fui a Colunga, a un amistoso». Ese día jugó «doce minutos» vestido de blanquiazul, algo que «deseé desde pequeño cuando entré al campo viejo por primera vez». La noticia le llegó por un Whatsapp -igual que a Arpide- de Rubén Lázaro, el entrenador del juvenil de Liga Nacional. Para Castillo, la pretemporada con el primer equipo es «como un curso intensivo de fútbol, con mucho más ritmo, y compañeros con mucha experiencia» que ya le han dado sus primeros consejos.

Su compañero Mario Arpide andaba más perdido el primer día. «Rubén me avisó para unirme al primer equipo, pero no sabía dónde ir, si a los vestuarios del campo número dos o al principal. Quedé con Fernando -Castillo-, pero llegué cinco minutos tarde y me puse a buscarlos. Cuando llegué ya estaban cambiándose, así que entré y me dije: vamos a hacerlo bien». Después esperó su turno como el resto de sus compañeros hasta que sonó su nombre por la megafonía de El Malecón. «Fue extraño y genial al mismo tiempo. No sólo es que digan tu nombre sino que sea junto al del primer equipo. El año pasado los veía jugar en Tercera, pero ahora estoy ahí a su lado y parece un buen sueño». De momento lo lleva «bastante bien», asegura. «Jugar con gente que te dobla la edad y aguantar su nivel es complicado, pero aprendes a competir mejor y más concentrado».

Nicolás Antigüedad se halla en una situación diferente. El mediapunta ya estuvo la pasada pretemporada con el equipo y jugó los cuatro amistosos, pero antes de empezar el campeonato salió cedido desde la Gimnástica al Siete Villas. Ahora también está a prueba y espera que «en las próximas semanas me digan si continúo en el club o si saldré a otro equipo». Durante la pasada temporada su debut en Tercera en el equipo de Castillo «fue una experiencia impresionante en la que aprendí mucho y disfruté de bastantes minutos». Ahora aguarda a que su crecimiento se refleje sobre el césped y pueda jugar en Segunda B.