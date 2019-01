Fútbol | Gimnástica A vueltas con el convenio Fernando Corral, a la derecha, en la última asamblea extraordinaria de la Gimnástica. / Luis Palomeque La Gimnástica no entiende que la propuesta se llevase a pleno, al estar el interventor de vacaciones. Desde el consistorio se asegura que «saldrá adelante» en cuanto la analicen en profundidad «los técnicos» JOSÉ COMPOSTIZO Torrelavega Sábado, 5 enero 2019, 08:00

El fútbol podría ser una actividad como cualquier otra que provee bienes y servicios, en consecuencia algún tipo de satisfacción y de pasión. Unos ofertan y otros demandan. Y así nació. Pero con el tiempo ha adquirido una connotación cultural, social, política y económica mucho más importante. Se nutre de la sociedad y devuelve imaginarios. En gran medida vive como vive la cultura de la gente. Y en lo económico su impacto es importante, ya que el fútbol es en todo superlativo por su alcance.

Uno de los puntos del Pleno ordinario celebrado el pasado jueves por la Corporación Municipal de Torrelavega debía ser la propuesta de un nuevo convenio de colaboración con la Gimnástica, de cuatro años de duración -ampliables a cinco- y por valor de 480.000 euros, a razón de 120.000 anuales. Pero las irregularidades detectadas por los técnicos municipales en la auditoría presentada por el club a través de un auditor independiente no convencieron tanto al secretario general como a la interventora accidental -el titular está de vacaciones-, por lo que el punto relacionado con las subvenciones al conjunto de la capital del Besaya no llegó a debatirse. Y eso provocó reacciones. Airadas unas y más calmadas otras. La Gimnástica no entiende la medida, más que nada porque pensaba que no iba a tratarse en pleno. Y desde el consistorio, se intenta poner un poco de pausa, convencidos de que con un análisis más en profundidad, el convenio saldrá adelante.

A la Gimnástica le informaron de que su propuesta de convenio no se trataría en el pleno Por las vacaciones del interventor

El director general de la Gimnástica, Fernando Corral, fue quien habló ayer en nombre del club blanquiazul. Corral no se mostró sorprendido por lo que se especifica en la auditoría, que en realidad es «lo que se lleva poniendo en los últimos cuatro años», sino por el contexto en el que se ha frenado la subvención. «Estoy a la espera de saber quién ha mentido», asegura Fernando Corral. Él no estuvo en el pleno, pero le extraña «que me digan ayer -por el jueves- por un lado que esto no sale porque el interventor está de vacaciones y que posteriormente salga que se informa negativamente». También reconoce que sigue siendo el mismo auditor el que ha hecho la auditoría durante los últimos cuatro años, auditorías aprobadas en comisión del Ayuntamiento y «que esta está a falta de la aprobación del pleno. La otra vez no entró por tiempo y esta vez no entraba porque estaba el interventor de vacaciones como a mí me han asegurado», revela el director general blanquiazul.

Corral estima que las «dudas significativas» son una coletilla que se pone a los equipos de fútbol La auditoría

Fernando Corral asegura sobre las «dudas significativas» que aprecia el auditor para continuar como empresa en funcionamiento que «es una de las coletillas que se ponen en todas las auditorías a todos los equipos de fútbol que están en esta situación, porque un auditor no puede decidir. Es algo grave pero por desgracia, en el fútbol, es habitual».

Corral también quiso valorar la cesión de El Malecón -el informe municipal señala que la Gimnástica ha incluido en el inmovilizado material de la sociedad el campo- por parte del Ayuntamiento. «No hace falta un convenio puro y duro», dijo, sino que es un tema administrativo que «habrá que esperar», pero para el director general de la entidad es como si ya estuviese cedido, «porque eso se ve todos los domingos que se está haciendo uso de ello. Sí que hay un documento que le hemos entregado al auditor pero no puede decir 'voy a activar el campo'». Y añade una coletilla. « Por cierto, lo ha hecho el Racing».

Sánchez confía en que cuando se analice la auditoría «en profundidad», se renovará el convenio El Ayuntamiento

La noticia del frenazo del convenio resultó «muy sorprendente» para el director general del club, que esperaba hablar más en profundidad con el presidente de la Gimnástica, Tomás Bustamante, a la vuelta de sus vacaciones o con algún responsable del Ayuntamiento. «Porque a mí también puede ser que me estén engañando. Yo no me pongo de parte de nadie, sino que la noticia me ha resultado muy sorprendente». De confirmarse todo, Corral es pesimista. Porque ayer sí tuvo una primera conversación con Bustamante. «Esta mañana -por la de ayer- he estado hablando con el presidente y le he dicho si esto tiene un ápice de verdad, inmediatamente según venga tiene que pedir un concurso de acreedores porque es su obligación. Si esto es verdad el club va a ser insolvente en tres meses».

Poco tiempo

Desde el Ayuntamiento de Torrelavega se incidió en en que el motivo para que se retirase el punto relativo al nuevo convenio con la Gimnástica fue la premura de tiempo. Según el concejal de Deportes del consistorio torrelaveguense, Jesús Sánchez, la auditoría «se registró un día antes de la celebración del pleno» y eso llevó a que los técnicos municipales decidieran aplazar la decisión sobre el informe. «Tienen que estudiar más en profundidad dicha auditoría, porque hay que tener en cuenta que tenían poco tiempo antes del pleno para hacer el informe y todos los papeles administrativos», comentó el edil de Deportes. Sánchez está seguro de que cuando lo vuelvan a analizar en profundidad «saldrá adelante y la Gimnástica renovará el convenio que se merece con el Ayuntamiento». Jesús Sánchez no quiso entrar en el informe de los auditores, «porque todo es cierto».

El convenio que el consistorio torrelaveguense suscribió con la Gimnástica data de febrero de 2012, en el que se recogía la colaboración municipal con el club para el saneamiento financiero. Posteriormente -noviembre 2013- se modificó dicho acuerdo. Así mismo, en noviembre de 2015 se amplió el plazo hasta 2019. Además se estableció un calendario de pago coincidiendo con los vencimientos de las operaciones de crédito que mantiene el club con Liberbank, que para ello fue firmado principalmente.

Un convenio en el que a lo largo de seis años han ido «de la mano» Ayuntamiento y Gimnástica, pero que ha visto cómo los técnicos municipales lo han «parado», concluye Fernando Corral.