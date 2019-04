Remo Las aguas continúan revueltas Camargo, descalificado el sábado y posteriormente readmitido, se llevó el Regional de bateles. / L. PALOMEQUE Astillero y Santoña preparan recursos contra lo acontecido en el Campeonato de Cantabria de bateles RAFA GONZÁLEZ SANTANDER. Martes, 23 abril 2019, 06:47

No finalizó el Campeonato Regional de bateles con la entrega de premios. Todavía colea lo acontecido en la jornada del domingo en aguas de Punta de Parayas, así como las decisiones que se tomaron por parte de los Jueces y por el Comité de la Regata. Todo lo acontecido ha desembocado en las decisiones que han tomado los clubes que se entienden perjudicados, como Astillero y Santoña, que han comenzado a preparar los correspondientes recursos ante la Federación Española y el Comité Cántabro de Disciplina Deportiva.

Por parte de Astillero su entrenador, Miguel Ángel Ruiz Camus, entiende que no se obró de igual manera en su tanda que en las restantes, ya que al pasar el remolcador les afectó por la olas que tuvieron que soportar y que casi hunden la embarcación. También entiende que si la regata se hace en línea la olas perjudican a todos por igual y no solo a su embarcación. Lo que sí tiene decidido Ruiz Camus es que van a seguir tratando de ganar las regatas en el agua y no en los muelles.

Por su parte la presidenta de los azules, Eli Carral, asegura que la forma de obrar por parte de los responsables de los jueces no se ajustó a la normativa. «Una vez que termina una regata los clubes tienen derecho a presentar impugnaciones y lo que no pueden hacer es negarse a recogerlas como hicieron. Es más, tienen que contestar en una hora y de no estar de acuerdo, el que presentó la impugnación cuenta con 72 horas para presentarlo ante instancias superiores. Nosotros acudiremos a la Federación Española y al Comité Cántabro de Disciplina Deportiva».

Por su parte en el Club de Remo Santoña tampoco ha gustado nada lo acontecido y también se prepararan para presentar los recursos pertinentes ante la Federación Española y otros estamentos disciplinarios. Sergio Rozadilla, presidente de la entidad santoñesa, al término de la reunión de la Junta Directiva indicó que van «a consultar con otros clubes la decisión que van a tomar para tener una plataforma conjunta». A su juicio lo acontecido ha sido la gota que ha colmado el vaso.

Decisión «ajustada»

Por su parte el presidente de la Federación Cántabra, Víctor Canal, considera que la decisión de los miembros del Comité de Regatas se ajustó para evitar clubes perjudicados. «Los jueces fallaron el sábado con la descalificación de Trasmiera y Camargo, pero una vez que analizaron los recursos presentados por estos dos clubes quisieron evitar perjuicios ya que no estaban en una ubicación perfecta para saber cuál de los barcos había invadido el rumbo del otro. Por eso decidieron admitir sus recursos y dejarles remar. Los clubes decidieron la formula de competición para la jornada final y ellos fueron lo que votaron para que fuese contrarreloj. A mí me parece que tienen derecho a presentar los recursos que entiendan y serán trasladados al Comité de Competición para que decida de acuerdo a su criterio».

Para Víctor Canal las cosas que sucedieron en la jornada final fueron una verdadera pena. «Creo que los directivos y entrenadores deben tratar de calmar las cosas y no echar más leña al fuego».