Olimpismo Blanco ya no descarta seguir como presidente del COE: «Espero cumplir mi palabra de no presentarme» Alejandro Blanco, en el hotel InterContinental de Madrid. / EP El dirigente gallego reclama incentivos y beneficios fiscales para que las empresas inviertan en deporte, «porque el dinero público es el que es y sigue siendo poco» AMADOR GÓMEZ Madrid Jueves, 11 abril 2019, 12:27

El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, no descartó este jueves de forma tajante volver a presentarse a la reelección en 2021. El dirigente gallego, que ocupa la presidencia del COE desde 2005, dejó la puerta abierta a su continuidad al frente del organismo olímpico, cuando se daba por seguro que este sería su cuarto y último mandato. «Espero cumplir la palabra que di cuando me presenté por última vez, que fue que no me volvería a presentar», proclamó, sin ninguna contundencia, sembrando muchas dudas sobre su futuro.

«En este momento no toca hablar de eso. Cuando terminen los Juegos de Tokio será el momento de hablar de elecciones en las federaciones y del futuro del COE. Creo que vendrá otra gente que lo hará mejor que yo», respondió Blanco cuando el presidente de la Federación Española de Fútbol (FEF), Luis Rubiales, le reclamó que continuase y le preguntó si se presentará de nuevo a las elecciones. Respecto a la actual norma electoral del COE que exige haber sido miembro del organismo durante al menos tres años para poder ser aspirante a la presidencia, para la que se postula Francisco Blázquez (presidente de la Federación de Balonmano), Alejandro Blanco solicitó «ser justos y no cuestionar el mejor sistema electoral del mundo».

Blanco también reclamó, durante 'Los Desayunos de Europa Press', incentivos y beneficios fiscales para que las empresas inviertan en deporte, insistiendo en la necesidad de la financiación público-privada para potenciarlo y para crear una estructura sólida para la base. «El deporte de alto nivel sólo puede funcionar en el mundo cuando está estructurado», proclamó el máximo dirigente del COE, a quien le preocupa «el futuro y dar a los deportistas los medios para seguir compitiendo».

«El dinero público es el que es y doy las gracias al Gobierno por aumentar el dinero público, pero sigue siendo poco dinero. Sólo queda la financiación público-privada. El programa ADO (Ayuda a los Deportistas Olímpicos) fue el primer gran ejemplo y cada vez tiene menos empresas. El dinero público en 2012-2013 bajó hasta el 70% y el dinero para Río era el había en 1986 y siguen saliendo resultados. Intentemos pues que las empresas puedan apoyar más al deporte. El futuro está en esto y en la innovación», señaló Blanco, para quien «el problema es creer en el deporte y no sólo palabras».

«Yo no creo en los ministerios, sino en la voluntad de hacer algo, en una política de Estado», respondió cuando se le preguntó si consideraba necesaria la creación de un Ministerio de Deportes en 'Los Desayunos de Europa Press'. «Tenemos todo, pero no somos capaces de potenciar la marca del deporte. El problema es creer en el deporte y no sólo palabras. ¿De verdad algo que afecta a 22 millones de personas no es una prioridad? No somos capaces de valorar lo que hacemos en España, el mejor país del mundo en deporte», lamentó el dirigente gallego.

«Sin entendimiento no hay Juegos»

En el caso de su futuro, si estuviese alejado del COE en 2021, garantizó que «nunca» entrará en política, porque su objetivo es «defender el deporte sin colores de partidos» y también reclamó a las autoridades «organizar grandes campeonatos e insistir en la detección de talento». «No tenemos una estructura sólida de deporte base ni de deporte universitario», se quejó quien considera que la candidatura de Barcelona-Pirineos no puede aspirar a organizar los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 «mientras haya un clima de enfrentamiento y confrontación». «Sin entendimiento no puede haber unos Juegos. Cuando la tensión se relaje se puede plantear una candidatura conjunta para los Pirineos», reconoció. También reclamó a la FEFy LaLiga, en plena guerra entre Luis Rubiales y Javier Tebas, «entendimiento, respetando la competencias de cada uno».

Respecto a las candidaturas frustradas de Madrid, insistió en que España se merecía los Juegos de 2020 y que el COI demostró que era la mejor aspirante. «A España se le está haciendo ahora justicia. En 2020 teníamos la mejor candidatura sin debate, con el 80% construido. Dijimos que los Juegos tienen que adaptarse a las ciudades y a la sociedad y en la votación nos destrozaron. Un año después la agenda 2020 es Madrid. España se merece unos Juegos y ese sueño nunca puede desaparecer. Teníamos la razón», se congratuló.

También confirmó que el abanderado español en Tokio será Saúl Craviotto si el palista catalán se clasifica, «ya que la norma es que lo será quien tiene más oros y él tiene dos oros, una plata y un bronce». «Esa es la norma del COEy haríamos un flaco favor cambiándola», apuntó.