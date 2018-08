Astillero brilla en casa y sigue líder Los remeros de Astillero celebran su victoria ayer en la Bandera que se disputó en sus aguas y en la que no tuvieron rival. / Roberto Ruiz La 'San José XV', que ejercía de anfitriona, se impuso con autoridad a sus rivales en la Bandera Real Astillero de Guarnizo que se disputó en aguas del municipio RAFA GONZÁLEZ Domingo, 12 agosto 2018, 08:16

La Bandera Real Astillero de Guarnizo se quedó en casa. Astillero se impuso en la competición que se celebró ayer en sus aguas y que dominó desde el primer largo. Los remeros de la 'San José XV' no dieron opciones a sus rivales y lograron llegar a la meta con una ventaja de catorce segundos sobre Lekitarra. Con esta victoria la diferencia entre el primero y el segundo es de cuatro puntos, mientras que el tercer clasificado, Deusto, se encuentra a catorce puntos de los astillerenses. Por su parte, Pedreña no mantuvo el nivel de la jornada anterior y finalizó sexto en una regata en la que no logró una buena remada de acuerdo a las necesidades que presentaba el guión.

Miguel Ángel Ruiz Camus, preparador de los astillerenses, puso en las bancadas de la 'San José XV' una cuadrilla que no dejó escapar la ocasión de demostrar a sus numerosos incondicionales que son líderes de la Liga por méritos propios. Los remeros que ayer defendieron su suerte en la ría astillerense fueron, Arrantz Villar como proel, por babor de proa a popa José Antonio Cuero, Pablo Hernando, Alexandro Tacu, Jaime de Haz, Rubén Alvarez-Pedrosa y Miguel Hernando. Por estribor de proa a popa Israel Bolado, Víctor Manuel Fernández, Rubén Montes, Mario Hernando, Roberto Pérez y Daniel González. Como patrón dirigió las evoluciones de la embarcación el castreño Iker Gimeno.

En cambio Pedreña no hizo grandes modificaciones. Mantuvo la formación de la última regata, pero en esta ocasión no alcanzaron la remada necesaria para mantenerse en la quinta plaza. La prueba se desarrolló con dos tandas de seis botes cada uno y bajo la modalidad de contrarreloj con intervalos de un minuto. Ya desde la salida la champa de los de Iker Gimeno fue más sostenida que la del resto y al término del primer largo, en la ciaboga ubicada en la zona de Equipos Nucleares, los azules ya navegaban con cuatro segundos de ventaja sobre Lekitarra. En el segundo largo, con la maniobra de ciaboga en la boya de salida y meta, los astillerenses maniobraron con siete segundos sobre los de Lekitarra. Después la diferencia aumento a doce en la tercera y última ciaboga para terminar la competición con un saldo favorable de 14 segundos para los anfitriones.

Por otro lado, Pedreña no logró aguantar el ritmo de Zarautz, su rival de cara a la quinta plaza. En el primer largo lograron el mismo tiempo que los guipuzcoanos, pero en los tres siguientes fueron acumulando desventaja y acabaron a doce segundos de ellos. Lo cierto es que la regata de Astillero fue buena. No dejaron escapar ningún detalle ya que acorde al sistema de puntuación este triunfo les vale para sumar un punto más que los de Lekitarra, y además rompen una racha de seis regatas en las que no lograban ondear el 'trapo' en señal de triunfo. Ganaron una de las dos regatas a doble jornada que se disputaron en Lekeitio y Pasajes, pero desde la de Marina de Cudeyo no obtenían pleno de triunfo y bandera.

Para la conclusión de esta fase aún restan tres regatas, dos en mar -Plencia el próximo miércoles y Zarautz-, y para completar el calendario una contrarreloj en aguas de la ría de Bilbao. Es de esperar que los astillerenses no tengan sobresaltos en estas tres jornadas finales y se aseguren el primer puesto o en su defecto el segundo, lo que les daría derecho a remar para ascender a la Liga ACT.