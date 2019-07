Remo Astillero cumple en parte en Galicia Orio, en plena virada en aguas coruñesas. / E. C. En una regata en la que Orio vence por tercera vez este año, los azules superan a Lekkitarra,pero no a San Pedro, con lo que siguen cerrandola ACT. Hoy, segunda jornada en La Coruña RAFA GONZÁLEZ . Santander Sábado, 6 julio 2019, 22:13

Victoria de Orio, recuperación de Urdaibai, que este domingo bogará en la tanda de honor, y una lucha por la permanencia que cada vez está más clara para Astillero, Lekkitarra e incluso San Pedro. Los azules cumplieron a medias en La Coruña, puesto que abandonaron la última plaza, que dejaron para Lekkitarra –su gran adversario para eludir el descenso directo–, pero se quedaron a dos segundos y medio de SanPedro. Y tras su mal arranque la 'San José XV' debe recortar.Dejar atrás a los vizcaínos es un primer paso imprescindible, pero sumar de dos en dos puede no ser suficiente si hay algún tropiezo más, de modo que los cántabros harán bien en seguir la estela de los guipuzcoanos. De momento la 'Libia' tiene tres puntos más que la 'San José'.Y la misma ventaja atesoran los de Lekeitio. En otras palabras, los azules deben comenzar pronto una remontada en lo que apunta a que será una liga de tres por la permanencia.

El campo de regateo presentaba un buen estado, con unas condiciones de mar que no molestaban a los bogadores y un viento del oeste con una velocidad variable entre once y quince kilómetros por hora que fue a menos con el paso de la tarde. Unas condiciones que inicialmente no parecían perjudicar de forma sustancial a ninguna de las cuatro calles, aunque sí que daban, según apuntaban los expertos, mayor ventaja a los barcos con más watios en sus tostas.

El técnico de los azules, Miguel Ángel Ruiz Camus, volvió a mover a su cuadrilla en las bancadas de la 'San José XV'.El cántabro quiere administrar las fuerzas de sus remeros y jornada tras jornada lleva a cabo rotaciones para no exprimir en exceso a sus pupilos y, de paso, buscar la mejor combinación en una temporada de autarquía; de verdadera economía de guerra, en la que los cántabros deben exprimir al máximo sus recursos.

Dio entrada a Arrantz Villar en proa, mientras que en la banda de estribor de popa a proa embarcó a Daniel González como marca, Rubén Alvarez Pedrosa de dos, Roberto Pérez de tres, Víctor Manuel Fernández de cuatro, David Pérez de cinco y Luis Andrés Rioz de espalda. En la banda de babor Manuel Crespo llevó la marca, con Pablo Hernando de dos, Miguel Ángel Ruiz Camus de tres, Alexandro Tacu de cuatro, Sergio Alonso de cinco y David Pérez Iglesias como cobre. Como patrón se embarco el veterano Santiago López García de Vicuña, de nuevo un castreño a la popa de la 'San José XV'. Las posiciones de marca y de las dos bandas parecen fijas para el técnico, mientras que las rotaciones tanto de cambio de puesto como de remero, son habituales desde el 'tres' hasta la marca. Siempre en busca de un mayor rendimiento que el ofrecido hasta ahora.

Los azules bogaron en la primera de las series junto a Ondarroa, que lo hizo por la baliza 1, San Pedro por la 2 y Lekitarra por la 3. Una serie que pronto mostró las credenciales de los cuatro participantes. Los de Ondarroa a lo suyos, con varios puntos de ventaja sobre sus tres compañeros de tanda. Lo demostraron desde el primer largo, en el que conseguían una ventaja de siete segundos sobre San Pedro, su más inmediato perseguidor

La batalla entre la 'Libia', Astillero y Lekkitarra se cerraba al término del primer largo con una diferencia de dos segundos. En el segundo tramo ninguno de los tres cedió y se mantuvo una lucha muy intensa por mantener las posiciones y sumar los puntos para afianzarse fuera del último lugar.

La segunda maniobra de ciaboga puso de manifiesto que San Pedro maniobraba por delante de la 'San José XV' con un segundo de ventaja y estos lograban virar con dos sobre Lekkitarra, una pugna de las que hacen afición ya que ninguno de los tres barcos cedía en su afán de ponerse por delante de sus rivales. Por delante de estos tres Ondarroa ofrecía una clara manifestación de superioridad bogando muy bien y aumentando paulatinamente su ventaja.

Al afrontar la última ciaboga las diferencias mínimas entre los tres botes se mantenían aunque San Pedro rompía las ilusiones astillerenses ya que se mantenía por delante con un segundo si bien los de Santiago López lograban enseñar la popa a los de Lekkitarra. En el cuarto largo los astillerenses intentaron cazar a los sanpedrotarras y redondear su actuación, llegaron a estar a un segundo mediado el tramo. Pero en los últimos doscientos metros una serie de los remeros de la 'Libia' de San Pedro les sirvió para mantener dos segundos ventaja sobre los azules en la meta. Los astillerenses por su parte no cedían ante Lekkitarra y fueron los vizcaínos los que cerraron la clasificación de la serie. Astillero terminaba penúltima su tanda, como iba a finalizar la regata en el gran día de los aguiluchos.