Remo Astillero sigue con su 'regata a regata' Astillero fue tercero en su tanda, pero logró dejar a su popa a San Pedro, uno de sus rivales por eludir el descenso en la Liga ACT. / Lobo Altuna Los azules superan a San Pedro y les empatan en la clasificación. Continúa la lucha por evitar el último puesto y el descenso automático de la Liga ACT RAFA GONZÁLEZ Domingo, 14 julio 2019, 07:52

san sebastián. Astillero cumplió en parte su objetivo. Aventajó en la meta a uno de sus rivales por salir del último puesto, San Pedro, pero no pudo lograr una mejor clasificación al no mantener el rumbo adecuado en el cuarto largo, lo que le llevó a perder diez segundos con Lekittarra y Cabo Cruz. Una pena, ya que durante el 75 % de la regata los azules mantuvieron el buen tono mostrado en Galicia. Tan solo el último cuarto empañó su actuación. Los astillerenses mejoraron en las ciabogas, igualando y superando incluso a sus compañeros de serie, pero tuvieron muy poco premio por este error no forzado.

Lo peor de la jornada de ayer fue el triunfo en la tanda de Lekittarra, que ahora ya aventaja a los astillerenses en seis puntos tras una regata en la que se impuso Orio. Los aguiluchos se destacan como líderes tras bogar por la calle dos. En el último largo se fueron a la cinco para buscar la meta y así se aseguraron el triunfo y se consolidaron como líderes con once puntos de ventaja sobre Hondarribia.

La regata se desarrollo bajó unas condiciones cambiantes. El viento roló entre este, sureste y oeste, con ola de un metro en la zona de las balizas exteriores. Dentro de la bahía el agua se movía menos y facilitaba la boga de los participantes, si bien en los largos de vuelta, los pares, se esperaba que la pericia de los patrones hiciera navegar mejor a sus botes. Y ellos respondieron a las expectativas tratando de hacer en el último largo una diagonal en el campo de regateo para entrar por la calle cinco, aunque en algunas de las maniobras no lograron el resultado apetecido.

La cuadrilla astillerense que dispuso Miguel Ángel Ruiz Camus contó con algunos cambios respecto a la que remó el último día en La Coruña, norma habitual de las formaciones que sienta en las bancadas la 'San José XV'. Esta vez hizo un cambio en estribor y dos en babor, a los que hay que sumar la entrada en la popa del bote de Iván Gómez como patrón. Los encargados de defender la suerte del barco astillerense fueron Daniel González, como marca; Rubén Álvarez-Pedrosa, de dos; Roberto Pérez, de tres; Víctor Manuel Fernández, de cuatro; Andrés Peña, de cinco y Luis Andrés Rioz, de espalda en estribor. En babor remaron Manuel Crespo (marca); Miguel Ángel Ruiz Camus, de dos; Sergio Alonso, de tres; Alexandro Tacu, de cuatro; Sergio Enrique Rodríguez, de cinco; y Álvaro Campuzano (espalda). El puesto de proel fue una jornada más para Arrantz Villar, mientras que como patrón formó Iván Gómez.

Las traineras de la primera tanda se alinearon así: por la calle uno, Lekittarra; por la dos, Astillero; por la tres, San Pedro y por la cuatro, los gallegos de Cabo. Los primeros metros de la boga dentro de la bahía favorecían a las traineras de las calles uno y dos, que estaban al abrigo del espigón del Aquarium. Esto favoreció a Lekittarra, que se colocó como proa de regata seguida por la 'San José XV', que no les dejaba abrir hueco. Cabo iba por detrás pero muy cerca, mientras que San Pedro era el que cedía del orden de cuatro segundos.

Al llegar a la primera ciaboga eran los de Iván Gómez los que viraban en primera posición junto a Lekittarra y Cabo, mientras que los sampedrotarras cedían cuatro segundos. El primero en salir de la maniobra fue Astillero, que cogió la proa de regata en el segundo largo a 36 paladas por minuto. Con San Pedro descolgado, el resto de barcos bogaba muy igualado, aunque poco a poco los cántabros perdieron algo de fuelle. Y en el último largo los azules se quedaron sin opciones al perder su rumbo.

Hoy en Castro Urdiales

La ensenada de Brazomar, en Castro Urdiales, será el escenario en la jornada de hoy a partir de las 11.40 horas, de una nueva jornada de la Liga ACT, si bien con anterioridad se celebrará la regata femenina. Las tandas de la jornada de hoy serán las siguientes: en la primera remarán Lekittarra, Cabo, San Pedro y Astillero; en la segunda Ondárroa, Kaiku, Hondarribia y Donostiarra. En la tercera competirán Urdaibai, Santurtzi, Zierbena y Orio.