Campoo de Yuso se afianza como líder Componentes de la Peña Concejón de Ibio. / Sane Las campurrianas vencen a Torrelavega y La Carmencita empata y pierde la ocasión de recortar distanciascon las campeonas LEILA BENSGHAIYAR Martes, 17 julio 2018, 07:23

A falta de tres jornadas para que termine la competición, Campoo de Yuso sigue disfrutando a sus anchas como líder de la Liga. El domingo refrendó aún más su posición y se impuso a Torrelavega Siec por cuatro chicos a dos. Las del Besaya, junto a las santanderinas de La Carmencita, partían con la condición de favoritas cuando arrancó el curso –con dos equipos formados con las jugadoras más potentes de la categoría–, pero la campurrianas se han erigido como jueces de la competición y no parecen estar dispuestas a dar su brazo a torcer en cuanto a su dinámica ganadora y mucho menos a bajar la guardia y ceder la condición de campeonas que ostentan.

A pesar de lo poco que falta para que se cierre de la Liga, La Carmencita cuenta con una jornada menos que sus competidoras directas (Campoo y Torrelavega, primeras y terceras, respectivamente), al igual que otros equipos. Pero ayer tuvo la oportunidad de reivindicarse ante Zurdo de Bielva sin lograrlo. Las de El Verdoso no pasaron del empate a tres chicos y perdieron la ocasión de recortar distancias con las campurrianas, a las que ven alejarse cada día más en la clasificación. Aunque en peor escenario se vio Torrelavega que no consiguió si quiera sumar. Aún con todo, lo cierto es que a fecha de hoy Campoo, La Carmencita yTorrelavega son las tres 'escapadas' de la zona alta de la tabla y no dejan acercarse al resto de equipos a los que a estas alturas de la competición se les antoja una labor imposible darles caza.

Por su parte Carandía logro vencer a Concejón de Ibio por cuatro chicos a dos en el que fue el partido más largo de la jornada y gracias a esta victoria se mantiene en la cuarta posición, aunque aún lejos de los tres primeros puestos. Y SanLorenzo también sumó un triunfo. Se impuso a Casar de Periedo por un chico de diferencia (2-3). El equipo que disfrutó de una jornada de descanso fue Cubas Ribamontán.