Bolos Campoo de Yuso aguanta el tipo Laura Saiz, de Concejón de Ibio, en pleno birle. / Sane Las campurrianas mantienen el liderato de la Liga femenina pese al empuje de La Carmencita, que tiene un partido menos SERGIO HERRERO Santander Martes, 26 junio 2018, 07:25

La Liga femenina de bolo palma mantiene toda su emoción en la parte alta de la clasificación tras la disputa de doce jornadas. La pelea entre Campoo de Yuso, La Carmencita y Torrelavega Siec se encuentra en plenitud de alternativas. Las campurrianas siguen en cabeza. Mantienen el tipo pese al acecho de las dos peñas perseguidoras. El set endosado a Casar de Periedo es una auténtica declaración de intenciones. Aunque, en su contra tienen la circunstancia de que las santanderinas ya han descansado su partido de la presente vuelta y marchan a tan solo un punto de distancia. Aún puede pasar de todo en esta competición.

El colista, Casar de Periedo, se marchó de La Población con un durísimo castigo propinado por Campoo de Yuso. Las locales, en su condición de líderes, no dieron ninguna opción en uno de esos partidos que siempre puede resultar trampa. La relajación es un peligro que acecha al borde de los corros. No hubo mucha historia. Las campurrianas fueron sumando de uno en uno. Hasta el sexto. Pese a que en el segundo y el cuarto chicos, Casar de Periedo puso algo más de oposición. No fue suficiente. Hasta la última bola, las aspirantes al título dieron todo de sí. Sólo hay que ver el registro de 61 bolos desde el tiro -con dos emboques de Blanca Riaño- en el sexto chico, que ya era de mero trámite para el resultado final.

La sorpresa negativa de la jornada la protagonizo la hasta ahora segunda clasificada, Torrelavega Siec. Las de la capital del Besaya perdieron un punto al final, después de tener la contienda dominada con un prometedor 2-3 -antes, un 0-2-. Sin embargo, San Lorenzo se levantó de la arena todas las veces que fue necesario y se adjudicó el último chico, que llevó el marcador al empate a tres definitivo. El punto que se dejaron las torrelaveguenses les ha llevado a perder la segunda posición en favor de La Carmencita.

Torrelavega perdió un punto a última hora en su visita a San Lorenzo y cae a la tercera plaza

La peña santanderina sí que hizo los deberes. Y para nota. Sin dejar hueco para posibles sorpresas. En su visita a Concejón de Ibio, La Carmencita se llevó de Malacoria los dos puntos merced a un triunfo contundente. Un 1-5 en el marcador que les permite colocarse en la segunda plaza y a sólo un punto de distancia de Campoo de Yuso. Además, con ese partido menos que puede permitir a las santanderinas dar el sorpasso en cuanto a las campurrianas les toque ver la jornada desde el sofá de casa. Concejón de Ibio, tras encajar un 0-2, intentó meterse de nuevo en la contienda y lo logró adjudicándose el tercero de los segmentos. Sin embargo, La Carmencita volvió a pisar el acelerador para evitar cualquier tipo de disgusto y llevarse así los puntos para casa. La lucha en la cabeza de la clasificación se mantiene con la emoción intacta.

Zona media

El último de los encuentros disputados en esta jornada, en la que le tocó descansar a Zurdo de Bielva, fue el que puso cara a cara a Cubas Ribamontán y Carandía Restaurante L'Argolla. Dos peñas de la zona media de la clasificación que ya miran a diferente sitio. Con este triunfo por cinco chicos a uno las locales ganan en solidez y aún ambicionan dar caza una tercera plaza -la de Torrelavega Siec- que tienen a tres puntos. Mientras tanto, a las de Piélagos no les queda más remedio que echar el ojo al espejo retrovisor, ya que se han quedado descolgadas de la quinta plaza y las peñas que vienen por detrás quieren escalar algún peldaño más. El triunfo fue claro para las de Cubas. Desde el inicio. Los tres primeros chicos se quedaron en casa, pese a que fueron juegos bastante largos. A doble vuelta. Sólo en el cuarto, Carandía pudo recortar distancias. A partir de ahí, Cubas volvió a mostrar todo su potencial para hacerse acreedor al triunfo final.