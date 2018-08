Bolos Campoo de Yuso, campeón de Liga Andrea Gómez, Blanca Riaño, Marta Castillo y Diana López festejan el cuarto título para Campoo de Yuso. / Antonio 'Sane' Las campurrianas logran la victoria en la última jornada del campeonato ante San Lorenzo y hacen bueno el punto que tenían de renta frente a La Carmencita MARCO GARCÍA VIDART Santander Domingo, 5 agosto 2018, 14:39

El 1 de abril, cuando Campoo de Yuso iniciaba la Liga femenina en El Verdoso, las campurrianas volvían de Santander con cara de pocos amigos. Un 5-1 dejaba –por entonces– bien a las claras que La Carmencita, junto con la recién creada Torrelavega Siec, era la candidata al título de Liga. Y que Campoo de Yuso, otrora la gran referencia en cuanto a la competición femenina, era en esta ocasión un mero juez. El equipo que podía decidir para quién de sus otros dos rivales, santanderinas y torrelaveguenses, sería el título. Pero las campurrianas no se han conformado con ese rol. Y desde hace algunas jornadas, se pusieron al frente de la Liga. Una competición que ha estado emocionante a más no poder, ya que en esta última jornada, Campoo de Yuso y La Carmencita tenían opciones de levantar el título. Tan solo un punto de diferencia había entre ambas. La Carmencita tenía que ganar –lo hizo por 6-0 ante Cubas Ribamontán al Monte– y esperar un tropiezo de Campoo de Yuso ante San Lorenzo Antoñán Anievas. Un tropiezo que no llegó. Campoo de Yuso se imponía por 2-4 y se hacía con su cuarto título de Liga, tras dos años de dominio de La Carmencita. El equipo más laureado del bolo palma en su competición femenina volvía a reclamar su corona.

El mal tiempo obligó en su momento a cambiar el Campoo de Yuso-San Lorenzo, el partido de la primera vuelta. Ese se jugó en la Enrique Tagle de Parbayón. Así que esta vez, cambiaron de lugar para que todo cuadrase. San Lorenzo ejercía de local, pero el partido se jugaba en La Población, el feudo de las campurrianas. El partido empezó con susto para las de Diana López, ya que San Lorenzo se imponía por 40-38 en el primer chico. Para alegría de la parroquia local, Campoo de Yuso daba la vuelta al marcador en los dos siguientes actos. Y por un resultado prácticamente idéntico, 37-51 el segundo y 37-52 el tercero. Pero las capitaneadas por Tamara Santamaría estaban empeñadas en darle emoción a la tarde. Por 47-41, gracias a un gran registro de 27 bolos desde el birle, las ayer locales igualaban a dos el partido.

La bolera de La Población estallaba de alegría cuando sus jugadoras se hacían de forma fácil con el quinto chico (29-45) y se quedaban a un solo juego del campeonato. Los nervios hicieron que las bolas pesasen más de la cuenta y ambas peñas se fueron hasta la segunda mano tras el 28-36 de la primera. Desde el tiro en esa segunda jugada, Campoo de Yuso apuntaló aún más su renta (16-20) para vencer por un 67-76 y ganar así su cuarto título de Liga.

La victoria de Campoo de Yuso hizo inútil la contundente victoria (6-0) de La Carmencita en El Verdoso, donde Cubas Ribamontán al Monte no pudo inquietar en ningún momento a las santanderinas.