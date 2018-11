Kárate Carlota Fernández, eliminada del Mundial tras perder con la bielorrusa Sharykhina Imagen de archivo de la mundialista cántabra Carlota Fernández Osorio. / DM . La deportista de Noja cometió un error a falta de 11 segundos y perdió la oportunidad de pasar a las rondas finales del Campeonato del Mundo que se disputa en Madrid MARCO GARCÍA VIDART Santander Miércoles, 7 noviembre 2018, 18:23

La karateca cántabra Carlota Fernández ha quedado eliminada en la tercera ronda en el Mundial de Kárate que se celebra en Madrid. Fernández competía en kumite -55 kilos y ha sido apeada por la bielorrusa Irina Sharykhina en esa tercera ronda por 3-2.

La cántabra venció en su primer combate a la karateca de Madagascar Lalaina Ainamampionona por 7-0 y en la segunda ronda, derrotó a la húngara Reka Molnar. El marcador reflejó un empate a cuatro, pero como la cántabra había 'marcado' primero, se llevó la victoria.

Carlota Fernández pelea con la húngara Reka Molnar. / DM .

En esa tercera ronda, ante la bielorrusa Sharykhina -una de las favoritas- Fernández anotó primero y se puso por delante. El marcador estaba con empate a dos a falta de 11 segundos, con lo de acabar así la victoria hubiese sido para la karateca de Noja. «Pero en un error, me lancé y me marcó ella para hacerse con el 3-2. Aunque el Mundial no ha salido tan bien como me hubiese gustado, estoy contenta. Lo he dado todo y he puntuado bien«.