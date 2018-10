Atletismo La Carrera Popular de El Diario regresa de nuevo con sus tres distancias Salida de la edición del año pasado, de nuevo con una respuesta multitudinaria. : / Daniel Pedriza La cita tendrá lugar el domingo 28 y será de nuevo una convocatoria abierta a todos los públicos, posibilidades y edades, con salida y meta junto a la Porticada ASER FALAGÁN Santander Martes, 9 octubre 2018, 07:23

De nuevo para todos los públicos. De nuevo con tres recorridos diferentes y de nuevo planteada como una fiesta transversal, pero con dorsales y chips para que todo aquel que quiera pueda conocer su tiempo exacto, seguir su evolución y escribir otra línea de esa historia de superación personal, de las propias marcas, que todo corredor aficionado observa con más o menos atención, aunque algunos no le reconozcan y otros constituyan (que también las hay) la excepción. Así arranca una nueva edición de la Carrera Popular de El Diario Montañés, que celebra el último domingo de este mes, el 28 de octubre, para más señas, su séptima edición.

Apenas 18 días ya y la inscripción abierta para que todos los interesados decidan si quieren participar en la carrera de dos kilómetros (toda una invitación al público familiar y a cualquier persona, independientemente de su estado de forma), la más exigente de cinco kilómetros o el duro trazado de diez, reservado ya para corredores habituales.

Claro que la filosofía no es competitiva. Al contrario, la organización insiste una y otra vez en dejar su sitio a quienes quieran exprimirse al máximo, pero también en dejar su sitio a todos los aficionados y curiosos. Y se les invita a abandonar complejos y, si es necesario, terminar la carrera andando para que la fiesta sea eso; una fiesta, y nunca un sufrimiento. El mejor modo de afrontar una carrera popular que busca integrar al máximo.

En todos los casos el epicentro estará en el Paseo Pereda, junto a la Delegación de Hacienda y la Plaza Porticada. Siempre con salida en Hacienda, meta en la Porticada y tres recorridos intencionadamente solapados y que se presentan como complementarios y no mutuamente excluyentes. De hecho, preparar una de las carreras largas con la de dos kilómetros como calentamiento se ha convertido en una práctica habitual entre algunos de los fieles a la convocatoria.

Las tres distancias 2K Hacienda, Pereda, Castelar, giro antes del Palacio de Festivales, Castelar, Pereda, Hacienda 5K Hacienda, Pereda, Castelar, Severiano Ballesteros, giro en la rotonda de Los Peligros, Cuesta del Gas, Reina Victoria, giro en San Martín, Castelar, Pereda, Hacienda 10K Hacienda, Pereda, Castelar, Severiano Ballesteros, rotonda de Los Peligros, Cuesta del Gas, Reina Victoria, Península de La Magdalena, Reina Victoria, giro junto a Pérez Galdós, Reina Victoria, Castelar, Pereda, Hacienda

El recorrido será el habitual. Los dos kilómetros llegarán la antigua puerta del Gas, sin tocar el Palacio de Festivales, evitando así la pendiente. Allí será donde el pelotón gire para enfilar el camino de regreso en una ruta completamente llana, lo que unido a la escasa distancia hace la prueba asequible prácticamente a cualquier participante interesado.

Más exigentes son los 5.000 metros, que como siempre incluyen la subida a la Cuesta del Gas. Con la misma salida, los participantes llegarán al acceso a la playa de Los Peligros para girar en la rotonda del ancla, desandar lo andado y llegar a la antigua Puerta del Gas, enfrentarse a la cuesta homónima, girar en San Martín, frente a la puerta principal del teatro, y regresar a la Porticada.

Por último los 10.000, los 10K para los amigos, seguirán la misma ruta que la cadena mediana hasta llegar a San Martín, pero alcanzado este hito la carrera no volverá, sino que seguirá lanzada hacia La Magdalena para recorrer la península antes de transitar de nuevo por Reina Victoria y Castelar. Un trazado ya bastante más exigente y pensado para deportistas con cierta preparación en el que no conviene venirse arriba. Y es que cualquier popular que opte por esta distancia y no las pequeñas debe ajustarse a un ritmo adecuado, siguiendo incluso a las liebres encargadas de marcar esas medias asequibles y recomendables.

Los precios de inscripción son de cuatro, seis y diez euros, según la distancia

Las inscripciones ya están abiertas, y se pueden formalizar en la calle Miguel Artigas como a través de la web de la propia carrera (carrerapopular.eldiariomontanes.es), con unos precios muy asequibles: cuatro (2K), seis (5K) y diez euros (10K). Una inscripción que incluye en todos los casos el dorsal con su correspondiente chip y una camiseta técnica con la que afrontar (quien quiera) la carrera.

Plazos

La inscripción se puede formalizar en cualquier momento, pero para facilitarla al máximo y, de paso, favorecer una participación que se espera de nuevo multitudinaria, el plazo seguirá abierto hasta el jueves 25 de octubre. De todos modos, para evitar problemas de última hora se recomienda hacerla antes en la web o en la oficina que se instalará en los últimos días en la propia Porticada, donde también se podrán completar unos trámites muy rápidos y sencillos de apenas unos minutos.