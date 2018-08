Se confirma el ascenso de Santoña a la ARC 1 Sane Camargo sigue la espera de otros resultados antes de saber si acompañará a la 'Virgen del Puerto' en el ascenso de categoría RAFA GONZÁLEZ Santander Lunes, 27 agosto 2018, 20:40

Santoña competirá en la ARC 1 la próxima temporada después de imponerse en el play off de ascenso que se celebró durante el fin de semana, y no está a la espera de lo que suceda en el play off de permanencia y ascenso a la Liga ACT, tal y como publicó ayer este periódico debido a una información errónea procedente de la propia ARC. Las numerosas combinaciones que son posibles con los equipos clasificados para disputar el play off de ascenso a la ACT y el posible descenso de San Juan –si es superado por los participantes de la ARC 1, Astillero y Lekittarra–, a los que se suman los botes gallegos de Samertolameu y Ares invitaban a la confusión con el desenlace final del play off de la ARC 2. Finalmente salen las cuentas de los equipos que deben estar en una categoría y en otra, y Santoña tiene hueco en la ARC 1 para confirmar su ascenso.

En Santoña están entusiasmados con su nueva categoría para 2019. El presidente del club, Sergio Rozadilla, se muestra muy satisfecho de la progresión de su embarcación y del ascenso logrado. «Hemos ido de menos a más, pero siempre con una buena línea competitiva. Este fin de semana hemos sido los mejores, venciendo en las dos regatas y asegurando así una plaza en la ARC 1».

Lo importante es que el club está saneado en lo económico y en lo deportivo. «Tenemos un buen grupo y vamos a intentar mantenerlo. No nos vamos a volver locos y prometer cosas que no podamos cumplir. En la actualidad no se debe nada a nadie. Así debe de ser y esa será nuestra prioridad, aunque estamos convencidos de que vamos a poder competir dignamente en la ARC 1».

Una de las claves del éxito ha sido la presencia de Pedro Antonio Gabancho como entrenador. «Ha sido muy importante y vamos a tratar de que continúe. Sabemos que tiene alguna propuesta y que será difícil retenerle, pero lo vamos a intentar», apunta Rozadilla. Aunque el club está saneado, más apoyos económicos serán bien recibidos. «Trataremos de incorporar a algún patrocinador que nos apoye en lo económico para mejorar».

Camargo, a la espera

En la actualidad la ARC 1 tiene diez clubes para la próxima campaña. Han descendido tres, Portugalete directamente y San Juan e Hibaika en el play off. Con lo que la categoría cuenta en la actualidad con nueve embarcaciones –contando Astillero y Lekittarra–. Como Donostiarra ascendió de la ARC 2 a la ARC 1 esto hace que se completen los diez barcos. De esta categoría ARC 1, afrontan el play off de la ACT Astillero y Lekittarra y los gallegos de Samertolameu y Ares desde su Liga buscan el ascenso. De la ACT San Juan, clasificado el undécimo, luchará por la permanencia. Para estos cinco clubes hay dos plazas en la ACT. Si se da la circunstancia de que son Astillero y Lekittarra, tanto Camargo e Hibaika ascenderían con el fin de completar los doce barcos que deben competir en la ARC 1 en 2019.

Camargo lograría ascender, siempre que San Juan se mantenga y uno de los gallegos logre el ascenso. Se quedaría sin subir de categoría en el supuesto que San Juan descendiese y subiesen los dos botes gallegos.