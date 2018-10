Las deudas ahogan a La Pejinuca

El pasado 6 de junio, este periódico publicaba un reportaje en las páginas del suplemento dominical Laredo-Asón titulado: 'El futuro incierto de La Pejinuca'. En dicho artículo se decía que el club laredano estaba a la espera de recibir la subvención del Ayuntamiento para poder comprar la ropa con la que competiría este año en la Liga ARC2. Finalmente, el equipo salió a remar y el club recibió una parte de la subvención de 15.000 euros «prometida por el alcalde de Laredo, Juan Ramón López Visitación (PSOE)». «En concreto, nos han dado 9.000 euros, pero con eso no tenemos para pagar las deudas», comenta Fernando Palacio, tesorero del Laredo Remo Club.

Cuatro meses después de que la entidad hiciera pública su delicada situación –llegaron a anunciar que colocarían todas las embarcaciones delante del Ayuntamiento en señal de protesta si no llegaba el dinero–, los problemas de este club laredano han ido a más. Hasta tal punto que los remeros del equipo senior han abandonado el club, cansados por no cobrar.

Si ya de por sí la situación económica del Laredo Remo Club era complicada, la llegada de un embargo de 7.000 euros procedente de un impago a un remero de la época en la que La Pejinuca compitió en la Liga ACT, ha ahogado más a los directivos de la entidad. Pero no queda aquí la cosa, porque, además de que el Ayuntamiento no ha abonado los 15.000 euros que prometió, según señala Palacio, «no reclaman el pago del graderío que se instaló con motivo de la Bandera de Laredo que se disputó el pasado mes de agosto, como una de las pruebas de la Liga ARC2».

El tesorero del Laredo Remo Club no entiende por qué el Ayuntamiento pejino reclama al club el pago de esta infraestructura. «El alcalde nos dijo que pagaba todo. Lo normal es que si el Ayuntamiento se hace cargo del pago de la Bandera, asuma todos los costes, incluido el del graderío y el balizaje». De hecho, fue el club pejino el que se hizo cargo de llevar a cabo las tareas de balizaje de la regata, lo que le acarreó una sanción de 3.500 euros que ha tenido que abonar a la Asociación de Clubes de Traineras (ACT) por no hacer esa tarea de forma correcta. «Lo normal es contratar a una empresa para que lleva a cabo esta labor, pero tuvimos que hacerlo nosotros con nuestros medios y ahora tenemos que afrontar una sanción».

Palacio insiste en que el club está mal económicamente, hasta el punto que «ni los equipajes se han pagado».

Pero no solo esto preocupa a la junta directiva, también lamentan las circunstancias en las que tienen que entrenar e incluso ducharse, ya que desde que recuperaran su actividad están instalados en el edificio en el que se ubicaba la antigua cofradía de pescadores de San Martín. «Cuando llueve entra agua, los vestuarios donde están las duchas son muy pequeños y las chicas y los chicos tienen que compartirlas. Por no decir que apenas hay espacio para guardar las embarcaciones».

Palacio no entiende que el Gobierno de Cantabria vaya a construir instalaciones para atender las necesidades de los propietarios de embarcaciones del puerto deportivo, y no construyan una pabellón de actividades náuticas. «Hemos remitido varios escritos al presidente Revilla y a la Consejería de Deportes, y nadie nos ha contestado. No sé si es temprano y hay que esperar a que se acerquen las elecciones o que. La cosa es que varios niños se han ido a Colindres».

Selfie de la trainera senior en una prueba de este año. / DM

Y en Colindres va a acabar el hasta ahora entrenador de la trainera senior de La Pejinuca, Cristóbal Alonso, «cansado de las promesas incumplidas por el Ayuntamiento de Laredo». De hecho, dice que en los 15 años que lleva remando, habiendo militado en clubes como Colindres y Arcote, «no he visto cosa igual como lo que pasa en Laredo, donde el alcalde te dice una cosa y luego es otra». «En Arcote te prometían algo y en unos días lo tenías, y en Colindres todo el mundo sabe cómo cuidan todos los deportes», comenta resignado.

Alonso deja claro que la trainera senior no saldrá a remar este año y no solo por el problema económico del club, si no también por la falta de gente de Laredo para cumplir con el cupo de propios que exige la liga ACT. «Habrá que esperar dos o tres años a que los que ahora son cadetes o juveniles lleguen a senior y se cumpla con el cupo. Porque, aunque no haya trainera senior, hay que dejar claro que este club no va a desaparecer y lo que va a hacer es apostar por las categorías inferiores, además del bote que está compuesto por las chicas».