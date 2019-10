El Diario lanza una nueva carrera por equipos en Torrelavega La Carrera de Empresas de Torrelavega se une a la popular que El Diario organiza en Santander. / ROBERTO RUIZ La Carrera de Empresas cita a todos los cántabros en la capital del Besaya para una iniciativa que aspira a convertir la convocatoria en una fiesta popular DM . Santander Domingo, 13 octubre 2019, 08:08

Diez kilómetros. El 17 de noviembre. Esas son las coordenadas espaciotemporales para participar en la primera carrera de empresas de El Diario Montañés. Grupos de cuatro personas. En esta primera edición los equipos estarán formados por cuatro corredores con el único requisito de pertenecer a la misma empresa, independientemente de su edad, sexo, procedencia o cualquier otro factor. Además, las empresas más pequeñas, aquellas de menos de diez trabajadores, pueden asociarse entre ellas a fin de formar equipo y que ningún interesado se quede fuera de esta original propuesta.

La cita arrancará a las diez de la mañana y se ha establecido un tiempo máximo de una hora y cuarto para completar el recorrido, de modo que todos los participantes tengan la oportunidad de terminar la competición. Se establecerán tres categorías: equipos masculinos, femeninos y mixtos (independientemente del número de corredores de cada sexo), y no se permitirá la participación de deportistas a título individual, sin estar incluidos en una formación. En cuanto a la indumentaria, se permite cualquiera y se deja a la libre disposición de los equipos presentarse con un uniforme común. En cuanto a los atletas federados, como ocurre en todo tipo de competiciones, deberán correr con los colores de su club, independientemente de la empresa con la que compitan.

LA CARRERA 4 corredores podrá alinear cada equipo con la única condición de pertenecer de la mima empresa. 17 de noviembre es la fecha elegida. Con salida y meta en el pabellón Vicente Trueba.

En cuanto a la clasificación, el cronometraje se realizará mediante chip y estará supervisado por los jueces de la Federación Cántabra de Atletismo. Cada corredor tendrá un chip asignado que se entregará ya colocado en su dorsal. Este chip-dorsal tiene que situarse en el pecho y debe permanecer así hasta que se supere la línea de llegada. Una vez rebasada esta no tendrá que devolverlo para poder recibir la bolsa del corredor que se entregará al finalizar. Si un componente del equipo no participa, no termina la prueba o no hace la distancia en el tiempo estipulado, no se le permitirá atravesar la línea de meta y no aparecerá en las clasificaciones.

La carrera partirá del Vicente Trueba y rodeará el centro de Torrelavega, pasando por la Avenida de la Constitución, Augusto González Linares, la Calle Pando, Avenida Fernando Arce, Padre Damián, Avenida de Bilbao, Rotonda de los Rotarios, el Bulevar Ronda, de nuevo la Rotonda de los Rotarios, la Rotonda Oteando, la Avenida de Andalucía, el Mercado General de Ganados y la Avenida del Cantábrico para terminar de nuevo en el Vicente Trueba, donde estará instalada la línea de meta.

Inscripción

El precio de la inscripción es de 60 euros por cada equipo (impuestos incluidos) y se puede formalizar a través de la web del evento. Esta inscripción da derecho, además de la participación de cuatro deportistas (convenientemente identificados con su DNI) al dorsal, regalo conmemorativo, cronometraje con tiempo neto y bruto mediante chip, aparición en clasificaciones, avituallamiento sólido y líquido al finalizar la carrera y avituallamiento líquido en recorrido. Se permitirá que mientras esté abierto el plazo de inscripción se hagan modificaciones en la composición de los equipos, cambiando su composición, pero en caso de que alguno de ellos se retire o anule su inscripción no se devolverá el importe.