Hípica Eduardo Álvarez Aznar: «Si tengo que esperar hasta los 60 para ganar una medalla, esperaré» Eduardo Álvarez Aznar, durnate la competición. Es hijo del seis veces olímpico Luis Álvarez Cervera y está considerado el mejor saltador español del momento, aunque su reto es repetir Juegos Olímpicos en 2020 JESÚS BALLESTEROS Barcelona Domingo, 7 octubre 2018, 10:33

Está considerado como la mejor baza española en salto, aunque él intenta evitar cualquier tipo de etiqueta. Quizás, porque es hijo del seis veces saltador olímpico, Luis Álvarez Cervera. Asume con normalidad que su vida estaba ligada a los caballos desde antes de nacer, aunque manda un mensaje a los que puedan pensar que ha tenido un camino fácil. «Lo difícil es mantenerse», insiste cuando se le pregunta. Sin mucha suerte en el CSIO de Barcelona donde se ha celebrado la Longines FEI Dumping Nations Cup Final, este jinete español tiene claro por dónde pasan sus sueños. La cita de Tokio es aún un reto que debe lograr.

- Más allá de los resultados, la cita de Barcelona está siendo un auténtico espectáculo.

- Es uno de los concurso más importante del año, Barcelona viene siendo durante los últimos años la sede de la final de la copa de naciones. Es uno de los mejores clubes para este tipo de eventos y se está viendo.

- No ha tenido mucha fortuna España en la competición, ¿qué ha podido ocurrir?

- La dificultad de este concurso es que el primer día ya es muy selectivo, es una prueba muy grande, se salta de noche, muchos caballos se extrañan con la luz y el recorrido era muy complicado. También es verdad que tampoco estamos con caballos a primer nivel porque acabamos de saltar en el campeonato del mundo hace unos días y muchos caballos acusan el viaje, y algunos hemos tenido que dar descanso a nuestros caballos. No tuvimos el mejor día, el deporte es así.

- Hay a quien pueda extrañarle, pero ¿tan importante es la luz para el animal?

- Hay muchos caballos a los que le afecta la luz, les afecta el saltar de noche, por las sombras. Algunos les genera más estrés que saltar de día.

- Parece obvio, pero usted estaba llamado a saltar desde antes de nacer.

- Empecé a montar de muy pequeño, con los ponis, porque esto del caballo me viene de familia. Cuando acabé el colegio decidí dedicarme a esto. La verdad es que es una satisfacción poder dedicarte a lo que uno le gusta.

- Imagino que se lo pregunta siempre, ¿pesa el apellido de su padre?

La verdad es que no lo pienso mucho. Intento hacerlo lo mejor posible cada vez que voy a competir. Tengo muy buenos caballos y cada vez que salto a la pista intento ser lo más competitivo posible. N pienso en ello.

- Se habla de usted como el mejor saltador español, ¿lo asume?

- No presto mucha atención a eso. Intento entrenar lo más duro posible y lo mejor posible para estar donde estoy que es donde de verdad he querido estar siempre. Lo difícil no es llegar, es mantenerse, ahora tengo que seguir trabajando igual que hasta ahora, buscando caballos competitivos para poder seguir saltando a este nivel.

- Imagino que estar en unos juegos olímpicos debe ser brutal, ¿es la mayor alegría hasta la fecha para usted?

- Como deportista, lo más bonito que hay es participar en unos Juegos Olímpicos. La experiencia de convivir con los demás atletas en la Villa Olímpica y conocer a los otros atletas de las distintas disciplinas es una experiencia que hay que vivir por más que te la cuenten. A nivel de competición, la hípica allí es como un concurso normal, pero lo que marca la diferencia es la Villa Olímpica.

- ¿Estará España en la cita de 2020?

- Tenemos que clasificarnos como equipo. Ya tuvimos una oportunidad en el Campeonato del Mundo que no hemos aprovechado, y ahora tenemos en 2019 otra en el Campeonato de Europa de 2019 y otra en Barcelona, también en 2019. A ver si podemos lograrlo porque la experiencia de Río fue buenísima.

- ¿Está España preparada para lograr la clasificación?

- Yo creo que para el año que viene vamos a tener más caballos, caballos jóvenes con más nivel y que van a coger experiencia. Sergio Álvarez Moya tiene varios caballos que el año que viene van a estar al nivel y habrá jinetes que tengan que otro tipo de caballo y podamos tener más rotación para estar en las citas importantes con los caballos en el mejor estado de forma posible.

- Veo que el estado de forma del caballo es clave, ¿cómo elige usted al suyo?

- Lleva tiempo acoplarte a un caballo. Lo principal que debe tener es que tenga un buen carácter, que tenga ganas de saltar. Que tenga fuerza y potencia, que sea limpio, respetuoso con las barras. Una vez que tiene todo eso, es trabajar con ellos, conocerlos, dedicarle tiempo. Hay gente que tarda más en acoplarse. Con el tiempo uno debe conocer al caballo y el caballo a ti. No hay una pauta.

- ¿Cuál es su preferido?

- A día de hoy mi mejor caballo es Rockefeller. Lo tengo desde hace muchos años, nos conocemos muy bien. Lo utilizo para los campeonatos importantes. Lo compré cuando tenía siete años y ahora va para los 13.

- ¿Cuál es la edad optima para un caballo de saltos?

- Sin duda, con los recorridos tan técnicos que hay y la dificultad que hay en los recorridos, la edad propicia es a partir de los 12 años, es cuando un caballo está maduro y tiene la experiencia. De los 12 a los 16 años diría yo, es la mejor. Pasa un poco como las personas, cuanto más madurez mejor. Los recorridos son muy exigentes y la dificultad es mucha.

- Bueno, como en cualquier orden de la vida, la madurez es clave. Y usted, ¿hasta qué edad se ve saltando?

- Bueno, de momento no me he marcado ningún límite. Es verdad que me gustaría dedicarme siempre a esto, pero tengo una familia. Los caballos son mi vida, pero quiero disfrutar de la familia. Ahora no pienso en eso. A muy largo plazo. Los jinetes podemos montar hasta muy mayor. El último campeón olímpico ganó la medalla de oro con 60 años. Así que por qué no. Si tengo que esperar hasta los 60 para ganar una medalla, esperaré.