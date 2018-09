Natación Herrán: «Educamos deportistas y formamos personas» Jesús Herrán, en la piscina municipal de La Vidriera. / Roberto Ruiz Jesús Herrán, presidente del CN Camargo, afronta una nueva temporada al frente de un club que tiene ya 28 años de historia MARÍA CAUSO Maliaño Miércoles, 26 septiembre 2018, 08:05

La temporada 2018-2019 llega con grandes novedades para el Club Natación Camargo, que preside Jesús Herrán. La razón es los cambios introducidos en la normativa por la Federación Española de Natación y la Cántabra, de cara a lograr que los niños estén mejor preparados para practicar este deporte en modalidad de competición.

-¿Cuáles son esos cambios?

-El principal es que el club asume la responsabilidad de la escuela de natación. Era un fallo que teníamos hasta ahora porque éramos un grupo muy fuerte en categorías altas pero los cimientos eran muy delicados porque no dependía de nosotros y dependía de la escuela. Es un cambio importante para los 28 años de historia de este club porque ahora vamos a formar a niños desde los siete años.

-¿A qué responde esta novedad?

-Para garantizar y seguir con el nivel tan alto de rendimiento que tiene el club. Tenemos que distinguir entre el Club Natación Camargo y la escuela, que era municipal y se encargaba de enseñar a nadar de 0 a 6 años. La escuela era nuestro vivero de nadadores pero no venían tan preparados como exigen los tiempos. Ahora el Ayuntamiento ha decidido pasar la dependencia de esos niños al club.

-¿Cuál es el objetivo de esta temporada?

-El de todos los años, volver a ganar la Copa Federación, que de los últimos 14 años hemos ganado 13 y las últimas doce de forma consecutiva. También el objetivo es enseñar a nadar bien y a ser personas. Nos interesa que los jóvenes hagan una actividad buena para su salud, que creen hábitos saludables y que formen un grupo humano muy interesante. Otra finalidad es llevar a los mejores nadadores al campeonato de España.

-¿Qué sucede con los niños de Camargo que quieren dar clase pero no les apetece competir?

-Van a seguir con nosotros pero tienen que tener claro los padres que solo será por un par de años. Una vez que han adquirido la técnica de nadar, no pueden estar en la escuela eternamente. La escuela está para enseñar a nadar, no para que el niño se lo pase bien nadando. En el momento que el niño cumpla los 11 o 12 años, la escuela le dirá que no puede seguir. La natación recreativa no va a tener mucho sentido en la piscina de Cros. No se va a decir a nadie que no pero, evidentemente, va a estar marcado por la edad.

-¿Es la natación el deporte más completo?

-Totalmente. Es el deporte que más puede formar a una persona. Además, el cuerpo de los nadadores es el más bello que existe porque el contacto con el agua quita mucha presión en los huesos. Por no hablar que el nadador entrena en un medio que no es el suyo. También ayuda mucho a la fortaleza mental porque hablas mucho contigo mismo durante muchas horas.

«El Club Natación Camargo ha hecho de un deporte individual una gran familia de buenas personas»

-Entonces, ¿es más importante la cabeza que el físico?

-Me atrevería a decir que sí. O como mínimo el 50%. Tengo a grandes nadadores que grandes tiempos en los entrenamientos pero que no triunfan en los campeonatos y eso es por la cabeza.

-¿Han comenzado ya los entrenamientos de esta temporada?

-Empezamos mañana lunes 17 de septiembre después de la patrona de Cantabria. Comenzamos en la piscina de La Vidriera porque, durante todo este mes, están limpiando la de Cros. Estamos en dos calles de la piscina de 16.00 horas hasta las 22.00 horas. Una de las suertes que tenemos en este municipio es que el Ayuntamiento deja las piscinas de Cros para el deporte. Es fácil ser los mejores cuando tienes instalaciones y apoyo para entrenar.

-¿Cuánta gente esperáis este año?

-Si todo va bien, tendremos 120 alumnos de la escuela. Luego el club somos 150 y la sección Máster son no menos de 40. Utilizamos la piscina al máximo.

-¿Cómo animaría a alguien a unirse al club?

-Le diría que le vamos a educar como deportista y a formar como persona. Con el verbo cambiado. Normalmente, formas deportistas y educas personas. Unirse al Club Natación Camargo es unirse a una gran familia y a un gran deporte. Se practica individualmente pero nosotros lo hemos convertido en un deporte de equipo. Quizá por eso hayamos tenido tan buenos resultados.