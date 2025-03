España celebra los bronces de Canales y Diame en el Mundial de Nanjing

Fátima Diame y Elvin Josué Canales han completado un Mundial de bronce para el atletismo español. Después del que sumó este sábado Ana Peleteiro en ... triple, ambos han sumado en la última jornada en Nanjing dos terceras plazas que dejan muy buen sabor en este campeonato del mundo que apareció en el camino cinco años después de lo previsto. De hecho, España logra un resultado –tres medallas– que no se daba desde 2010. La saltadora valenciana repitió en salto de longitud el éxito que logró hace un año en Glasgow gracias a una marca de 6,72 metros que la llevó al tercer escalón del podio. Después ha llegado el turno de un Canales que en el Europeo se quedó sin premio pero hoy, con una carrera muy inteligente, ha sido tercero en la final de los 800 metros, confirmando todo lo bueno que se espera de este joven talento de 23 años.

Fátima Diame (28 años) aprendió a saltar con Rafa Blanquer y entre las múltiples enseñanzas del maestro valenciano se llevó una que ha valido un bronce mundialista. El veterano entrenador le enseñó a batir en longitud con las dos piernas. «Algún día puede serte útil», le dijo a su entonces pupila, desde 2021 a las órdenes de Iván Pedroso en Guadalajara, que ha aprovechado estos conocimientos para superar este invierno una lesión en su talón derecho. Ese edema óseo la obligó a hacer una adaptación express. «Ha sido una temporada invernal dura porque he tenido que cambiar mi técnica. No he tenido mucho tiempo para hacer los ajustes necesarios, pero me he sentido segura y estoy contenta de repetir medalla de bronce en el Mundial en pista cubierta», declaró la valenciana al reeditar el tercer puesto que alcanzó el pasado año en Glasgow.

Hace dos semanas en el Europeo estuvo cerca, pero se tuvo que conformar con la quinta plaza. Pero ayer todo salió bien, gracias a un primer salto de 6,72 metros que le dio el bronce. «He disfrutado mucho del concurso porque me siento confiada. Ejecutamos nuestro plan a la perfección con mi primer salto e intenté saltar más, pero las rivales saltaron más que yo. Los nulos han sido muy largos, me he encontrado un poco cansada pero me veía en la lucha. No sé si 6,90 metros iba a ser capaz pero 6,85 sí. Pero bueno, es una medalla y no me voy a quejar. 6.72 es una marca que pueden saltar todas, así que yo no estaba para nada tranquila pero no lo han saltado. Ya no me bajo del carro», explicó a la RFEA al finalizar la prueba.

El oro fue para la intratable estadounidense Claire Bryant, con 6,96 metros, mientras que la plata fue para la suiza Annik Kalin, que con 6,83 metros en el último intento hizo que la española terminara en tercera posición.

De este modo, Diame repite para España la historia de hace un año, cuando compartió bronce con su amiga Ana Peleteiro. El pasillo de saltos ha sido fundamental para el atletismo nacional en este Mundial que apareció cinco años después en el camino. Las dos saltadoras han llevado a España al medallero y ambas después de un invierno complicado por culpa de las lesiones y los ajustes técnicos. Pero la capacidad competitiva de ambas volvió a quedar reflejada con esos dos metales que confirman a las dos saltadoras en el buen camino hacia el Mundial al aire libre de Tokio y que permiten a Diame sonreír después de pasar unos años complicados por culpa de las lesiones y la autoexigencia.

La valenciana reconocía en la revista Glamour que «algunas de mis lesiones yo creo que también han sido causadas por las exigencias psicológicas. Lesiones de cuádriceps, de isquios, lesiones que han llegado en los momentos de más estrés y más tensión. Me presioné muchísimo en 2021, año de los Juegos de Tokio. Pasé por lesiones y mentalmente no estaba muy bien. Entonces eso me generó tanto estrés que dudé en dejar el atletismo. Pero conseguí la mínima para ir a los Juegos y eso me dio la vida». Ahora, Diame mira al futuro con optimismo gracias a un bronce muy trabajado.

Otro talento en el 800 español

Canales nació hace 23 años en Honduras, pero con tres ya se trasladó a Salt (Girona) donde empezó a correr para evadirse de una situación familiar complicada. Después se trasladó a Girona para vivir con su abuela y comenzó una trayectoria atlética que le ha llevado a entrenar con Josep Badosa, Andreu Novakosky y desde su llegada al CAR de Sant Cugat con Carles Castillejo. En el centro de alto rendimiento es donde Canales ha comenzado a brillar hasta convertirse en una de las referencias españolas de una prueba, los 800 metros, donde no cesan de brotar talentos. Además de Canales, en Nanjing han estado Álvaro de Arriba, que cayó en semifinales, Adrián Ben y Mariano García, que han apostado por correr el 1.500 y han sido finalistas –sexto y octavo, respectivamente–, y ha faltado Mohamed Attaoui, quinto en los pasados Juegos de París en la misma distancia.

De este vivero ha surgido un Canales que ha demostrado tanto talento como inteligencia en carrera. En una final muy rápida de salida, ha guardado fuerzas para ser tercero con 1.45.03, detrás del estadounidense Josh Hoey y el belga Elliott Crestan.