Fuerza, resistencia y estrategia, el hyrcross aterriza en Santander El evento, que congregó a casi quinientos participantes, se celebró en el Palacio de los Deportes de Santander y sus alrededores

Leila Bensghaiyar Santander Sábado, 8 de noviembre 2025, 20:22 Comenta Compartir

Correr un kilómetro y hacer un 'workout'. Y así hasta seis veces de manera continúa. Eso es a lo que se enfrentaron unos 500 deportistas de Cantabria, País Vasco, Asturias y Castilla y León ayer en el Palacio de los Deportes, que acogió una jornada de hyrcross, una disciplina deportiva en pleno crecimiento. Este ejercicio híbrido creado por cuatro cántabros está basado en el hyrox y se diferencia de esta disciplina en que tiene la posibilidad de realizarse al aire libre. De hecho, las partes de trabajo de fuerza se efectuaron dentro de La Ballena y el recorrido de carrera en sus alrededores.

El hycross combina ejercicios de resistencia y fuerza. Conecta, por ello, con el fitness (recuerda al crossfit), pero también con deportes tradicionales como el running. De hecho, la dinámica de sus pruebas combina la carrera a pie con los 'workouts'. Y entre los participantes estaba toda una campeona del Mundo. La karateca cántabra Carlota Fernández, que se colgó el oro con España en el Mundial por equipos de 2024 que se celebró en Budapest.

El año pasado, tras el Mundial, sufrió una lesión de Bakart y Hill Sachs en el hombro izquierdo que la obligó a pasar por quirófano y aunque recibió el alta el pasado mes de agosto, todavía está en proceso de recuperación. «Me sigue faltando un poco, sobre todo de movilidad y como tampoco para estar parada decidimos preparar esta prueba. Simplemente para mantenerme entretenida y porque me gusta bastante el formato», comentaba la karateca, que demostró que su recuperación va viento en popa y quedó segunda en la prueba en categoría absoluta femenina individual.