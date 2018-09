Las grandes veladas vuelven a Cantabria

A un lado del cuadrilátero Sergio el 'Niño' García, 69.8 kilos de peso. De Torrelavega y aspirante al título europeo de los pesos superwélter. Al otro, Max el 'Conquistador' Beaussire, llegado de Saint-Lo y con 69.5 kilos de peso, también aspirante al cinturón superwélter de la EBU. Ese será el decorado que se encontrarán las alrededor de 3.000 personas que, según las previsiones más optimistas, tendrán la oportunidad de ver en directo en elVicente Trueba el duelo entre 'El Niño' y Beaussire.

Un combate por el título continental que devuelve a Cantabria al boxeo de élite y las grandes veladas. Torrelavega ya había hecho su propio ejercicio de memoria con otras convocatorias de Sergio García en su progresión hacia el cinturón al que hoy aspira, pero faltaba un gran combate oficial. Y ese no es otro que el de esta noche, cuando el 'Niño' buscará el título europeo en una velada con dos aspirantes, pero sin defensor después de que el también francés Zakaria Attou dejara plantado por segunda vez al torrelaveguense, esta vez argumentando una lesión, que desembocó en que una ya descreída Unión Europea de Boxeo le desposeyera del título.

Tantas horas de preparación, una proyección que parece disparada, una mejor clasificación que su rival, pelear en casa y las circunstancias que han rodeado al combate convierten a Sergio García en el gran favorito. Así debe ser al hablar de un púgil que lleva meses preparando el combate y que se enfrenta a un adversario que hace poco más de una semana ni siquiera sabía que iba a estar en Torrelavega. Beaussire ha accedido a la lucha por el cinturón continental tras la desposesión de Attou, que obligó a buscar a toda prisa un púgil contrastado para salvar la velada sin desprestigiar el cinturón en juego.Y aunque el galo esté, peor ranqueado –admítase el odioso calco– que SergioGarcía, se trata de un adversario digno y capacitado incluso para dar la sorpresa.Aunque sería, eso sí, una sorpresa.

Así lo entienden y defiende toda Torrelavega, probablemente dejada llevar por la afectividad, peor asunto sería que el deporte de la capital del Besaya no se volcara con su figura. El asunto es que también otros emblemas del boxeo cántabro, representantes de tiempos pretéritos y, en la mayor parte de los casos, mejores apuntan a la victoria cántabra. Y no lo hacen por aprovechar la corriente. De verdad lo creen. Y saben de lo que hablan.Han estado en un cuadrilátero, ha seguido la carrera del 'Niño' y le ven como favorito. Sin excesos de confianza ni faltas de respeto: en ningún deporte el pronóstico es seguro y tampoco en el boxeo, de modo que no conviene imaginar al torrelaveguense abrochándose el cinturón antes de tiempo, pero sí es el principal candidato ante un rival serio, pero que de nos ser por la lesión alegada por Attou y su posterior renuncia y desposesión no estaría esta noche en el cuadrilátero de Torrelavega.

La velada arrancará a las 19.30 horas en el pabellón Vicente Trueba de Torrelavega, que presentará una gran entrada sin que se pueda asegurar el lleno, puesto que anoche quedaban todavía entradas a la venta.Los más rezagados tendrán la oportunidad de engancharse hoy mismo (al menos por la mañana habrá billetes a la venta en los puntos habituales y a través de Oferplan, sin que se pueda prever lo que ocurrirá en las próximas horas).Después, cinco combates previos que servirán como calentamiento para la gran convocatoria de mañana: un duelo a doce asaltos entre García y Beaussire por el título continental.

Cinco combatesmás para aderezarla noche La gran velada de hoy cuenta además con otros combates para aderezar la noche. Los primeros en subir al cuadrilátero serán los púgiles Itozt y Santiago Ortega, los encargados de abrir el telón a las 19.30 horas. Tras este primer combate Osama Hina y Boris Cantirano recogerán el testigo y pugnarán por la victoria en la segunda pelea de la noche. El tercer combate será el protagonizado por Bryan Forero y Aarón Zinicora a cuyo término, Bryant Smith y Antonio Llanillo recogerán el testigo y se enfundarán los guantes para subir la ring. El último combate previo al enfrentamiento entre el Niño y el Conquistador será el protagonizado por Mario Diez y Santiago Venegas.

Adelantar una aproximación de la hora a la que arrancará el combate estrella constituye siempre un arriesgado ejercicio. El intervalo entre las 21.30 y las 22.00 horas puede ser una buena aproximación, pero nunca una proyección absoluta ni oficial. Quien quiera asegurarse estar en el lugar adecuado en el momento idóneo deberá seguir la velada para asegurarse.

En definitiva, un gran ambiente para tratar de llevar en volandas al cántabro al título. «Lo veo bastante bien», explica Javi Martínez, el último cántabro que se abrochó un gran cinturón. «Me gusta el rival que tiene Sergio; creo que con el cambio ha salido ganando y que le viene mejor que el original.Es un tío valiente, que va para adelante, pero no le veo con mucha calidad en comparación conél».

Más optimista aún es José Manue lSuárez 'Gringo', sinónimo de boxeo enCantabria: «Yo tengo claro, y no de ahora, que Sergio García iba a ser campeón de Europa.Y ahora creo que será en este combate. Tiene un rival duro, pero asequible y creo que se va hacer con el campeonato». En cuanto a Beaussire, le reivindica como un adversario solvente: «Sobre el currículum que tiene no está mal, pero tampoco lo estaba Attou, que era el capitán. Yo ya dije que iba a ser campeón de Europa y ahora lo hago de nuevo y más alto», concluye 'Gringo'.

El caso es que esta noche Cantabria puede volver a tener un campeón de Europa.Y hace mucho que no podía presumir de ello.ElCampeonato del Mundo Hispano de JaviMartínez, último gran cinturón que se enfundó un cántabro, puede tener al fin continuidad.La resolución, esta noche en elVicente Trueba.SergioGarcía no estará solo en su aventura.