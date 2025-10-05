El judo llena el Palacio de los Deportes El cántabro Izan Ríos y el gallego Alejandro Chiarroni, entre los grandes protagonistas de la primera jornada de la Supercopa de España

Con unas gradas muy pobladas, el Palacio de los Deportes acogió ayer la primera jornada de la Supercopa de España infantil y cadete de judo, ... en este caso con los sub 18 en una convocatoria que reunió a cerca de 800 judocas y una participación especialmente nutrida en los pesos bajos (menos de 55, 60 y 65 kilos). Tanto que fue necesario desdoblarla en dos tandas. En un evento en el que se ha dejado ver el crecimiento de la participación femenina, dos de los grandes nombres fueron sin embargo los del suancino Izan Ríos Santamaría, campeón en menos de 55 con 80 judocas en liza, y el gallego Alejandro Chiarroni (menos de 60 kilos), en este caso en una competición con 95 contendientes.

Un momento de la competición cadete. El evento está repartido en nueve tatamis. 1 / La competición se reanudará hoy en una segunda jornada dedicada a los alevines y ya solo en horario matinal, con actividad ininterrumpida desde las 9.00 hasta las 15.00 horas, cuando se echará el cierre a una cita que reunirá durante el fin de semana a unos 1.300 deportistas de diferentes categorías.

