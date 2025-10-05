El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La competición femenina, que ha visto crecer la participación. Daniel Pedriza

El judo llena el Palacio de los Deportes

El cántabro Izan Ríos y el gallego Alejandro Chiarroni, entre los grandes protagonistas de la primera jornada de la Supercopa de España

Aser Falagán

Aser Falagán

Santander

Domingo, 5 de octubre 2025, 02:00

Con unas gradas muy pobladas, el Palacio de los Deportes acogió ayer la primera jornada de la Supercopa de España infantil y cadete de judo, ... en este caso con los sub 18 en una convocatoria que reunió a cerca de 800 judocas y una participación especialmente nutrida en los pesos bajos (menos de 55, 60 y 65 kilos). Tanto que fue necesario desdoblarla en dos tandas. En un evento en el que se ha dejado ver el crecimiento de la participación femenina, dos de los grandes nombres fueron sin embargo los del suancino Izan Ríos Santamaría, campeón en menos de 55 con 80 judocas en liza, y el gallego Alejandro Chiarroni (menos de 60 kilos), en este caso en una competición con 95 contendientes.

