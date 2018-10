UFC McGregor y Khabib, suspendidos temporalmente McGregor y Khabib, durante el combate. / REUTERS Una comisión de investigación decidirá la sanción final para los dos luchadores después de los incidentes que tuvieron lugar en su combate del pasado sábado COLPISA Madrid Viernes, 12 octubre 2018, 13:24

Los incidentes acaecidos en el combate de UFC entre Conor McGregor y Khabib Nurmagomedov del pasado sábado pueden salirles muy caros. Y es que ambos deportistas fueron suspendidos temporalmente hasta que una investigación aclare lo que ocurrió en el combate y los momentos posteriores, donde después de que Khabib hubiese vencido a McGregor por sumisión, se desencadenó una pelea entre el ruso y los acompañantes del irlandés.

La Comisión de Deportes de Nevada anunció este jueves la suspensión de ambos a partir del lunes 15 de octubre. Ese día comenzará la investigación sobre lo ocurrido que deberá desembocar en una audiencia el día 24, en la que se tomará la decisión de si sanciona o no a los dos luchadores que protagonizaron el mediático combate en Las Vegas.

Khabib: «Si echáis a Zubaira, olvidaros de mi»

Khabib reaccionó en redes sociales, pero, sorprendentemente, lo hizo por la amenaza de la UFC de expulsar al ruso Zubaira Tukhugov, amigo y compañero de equipo, que entró en el octágono a agredir a McGregor mientras que Nurmagomedov se lanzaba a por los compañeros del irlandés.

«¿Por qué no expulsasteis a nadie cuando su equipo (el de McGregor) atacó el bus e hirio a algunas personas? Ellos podrían haber matado a alguien. ¿Por qué nadie dice nada sobre los insultos a mi hogar, mi religión, mi nación y mi familia? ¿Por qué teneis que castigar a mi equipo cuando ambos se pelearon? Si decís que yo empecé, no estoy de acuerdo. Acabé lo que él (McGregor) empezó», reza la primera parte del comunicado de Khabib en redes sociales.

Posteriormente, en el mencionado texto, el ruso defiende a su compañero Tukhugov. «En cualquier caso, castigadme a mi, Zubaira no tuvo nada que ver. Si creeis que me voy a quedar callado estais equivocados. Cancelasteis la pelea de Zubaira y queréis echarlo porque pegó a Conor. Pero no olvideis que fue Conor el que había pegado a mi otro hermano primero, revisad el video. Si decidáis echarlo, debéis saber que me perderéis a mi tambien. Nunca abandonamos a nuestros hermanos en Rusia y voy a ir hasta el final por mi hermano. Si decidís echarlo, no olvidéis enviarme mi contrato roto, o directamente lo romperé yo», aclara.

Khabib concluye el comunicado asegurando que «la UFC tiene retenido» su dinero y dice esperar «que no se les quede atascado en la garganta». Por último, acaba el texto con la palabra «Brothers (Hermanos)».