Bolos Noja se deja dos puntos en Torres Hermanos Borbolla cayó derrotado ante Casa Sampedro en Torres. Casa Sampedro suma su primera victoria de la temporada tras superar a Hermanos Borbolla, que no rindió al nivel de jornadas anteriores

Casa Sampedro ya sabe lo que es ganar en 2019 y, además, a lo grande. Los de Torres superaron ayer a Hermanos Borbolla para protagonizar la primera gran sorpresa de la Liga. Los nojeños no pudieron brillar como en semanas anteriores y dejan en solitario en el liderato a Puertas Roper, que ya había hecho los deberes hace una semana. En el otro duelo de la jornada, Sobarzo ganó a domicilio a Renedo por 2-4.

El año pasado Hermanos Borbolla ya salió duramente derrotado de la Agustín Sampedro. Era una época complicada para los costeros, que después de una buena primera vuelta y de todos los movimientos de fichajes empezaban a no ver con claridad los bolos. De nuevo les tocaba visitar a Casa Sampedro tras una semana con anuncios de fichajes y, aunque la situación no es comparable, el resultado ha sido similar.

Hasta ahora Borbolla había ganado todo y, además, jugando bien. Su rival no había sido capaz de puntuar, una situación anómala propiciada por los problemas de lesiones de Alfonso Díaz y David Penagos, que no podrá jugar en todo el año. La situación parecía propicia para los visitantes, pero ya en el primer chico la situación empezó a decantarse para los de Torres.

Noja se fue hasta los diecinueve metros y, aunque no fue malo el juego, las bolas quedas lastraron sus registros. Los locales se apuntaron el parcial en dos tiradas, una situación que ya se había dado en sus partidos ante Sobarzo y Roper para caer posteriormente en el resto de chicos.

No fue así ayer, dado que en el segundo, y desde quince metros, Benito embocaba en el sitio para obligar a su rival a derribar 50 palos si quería igualar la contienda, una cifra muy alejada de la que lograron. En el tercero sí llegaban a los 40 los visitantes, con un emboque de Alberto Díaz, pero otro Díaz, Alfonso, también acertaba con el cachi y lograba poner el 3-0 en el tanteador.

Con al menos el estreno de puntos en su casillero ya asegurado, Casa Sampedro jugó su peor parcial, y no llegó al cierre desde los quince metros. Borbolla, que había sufrido cinco bolas quedas, tres de ellas de Lolo, optó por la raya al medio y tras superar los 40 recortaba distancias.

Para su última bala apostaron por los diecisiete metros, una distancia poco habitual por aquello de que no es de las utilizadas en los concursos, pero no les sirvió para mantenerse vivos. Arrancó Noja con 33 bolos, Sampedro no remató pese a que Alfonso volvió a embocar, pero los costeros no supieron aprovechar el regalo y se quedaron en 27. Los 29 derribados por los locales sirvieron y fueron suficientes para echar el cierre al encuentro.

Primera gran sorpresa de la Liga, no por las cuadrillas en liza sino por el estado de ambas. Casa Sampedro ve algo de luz al final del túnel y suma sus primeros dos puntos antes de la doble jornada de Semana Santa. Borbolla por su parte pincha otra vez en una bolera complicada que ya se le atragantó el curso pasado y deja como líder en solitario a Roper Bahía Real.

Seis cierres en Renedo

Tampoco fue buena la jornada para otro de los equipos que ocupaban la zona alta de la tabla, Renedo, que perdió su imbatibilidad ante Sobarzo en un choque en el que entre las dos peñas fueron capaces de cerrar los seis chicos.

El duelo se disputó desde los dos extremos del tiro, con los de Penagos imponiéndose en los parciales jugados de veinte metros y los locales haciendo lo propio en los disputados desde catorce. Así fue hasta el último, cuando Sobarzo logró matar los 42 logrados por Renedo para llevarse los dos puntos.

Antes, los locales habían sabido aprovechar los chicos en los que ponían tiro, ganando dos de ellos a bolos. No querían comprobar los de Penagos la eficacía embocadora mostrada hasta ahora por Renedo, por lo que pusieron el cachi en su estaca. La táctica solo funcionó a medias, puesto que aunque los capitaneados por José Luis Rueda no lograron brillar en esa faceta sí lo hicieron a bolos.

Desde los veinte metros sí optaron los de casa por colocar un emboque algo más asequible, aunque fue Sobarzo el conjunto que mejor lo aprovechó.

Pese a la derrota, Renedo sigue con su buen juego y repleto de moral, mientras que Sobarzo se aupa a la zona alta de la tabla. Tras los apuros del pasado curso, llevar a estas alturas seis puntos supone un rédito más que valido para poder respirar tranquilos.