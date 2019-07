Jet Ski «Nunca había visto hacer ni tan siquiera los trucos más básicos del jet ski» Miguel Lavín | Piloto de jet ski MARTA CABRERO . Noja Lunes, 1 julio 2019, 13:37

Viene de competir en el campeonato del mundo y de Europa de jet ski freeride en el que ha conseguir ser tercero a nivel europeo y sexto a nivel mundial, siendo ésta la primera vez que competía. Las playas de Ris y Somo son sus lugares de entrenamiento, al igual que las de Galicia o Marruecos cuando puede permitirse viajar. Este deportista, que va aprendiendo de lo que ve en vídeos o de compañeros de esta disciplina, se encuentra actualmente planteándose si viajar a competir a México del 17 al 19 de noviembre.

-¿Cómo surge su afición por este deporte?

-Siempre me han gustado mucho las motos, como el motocross, el enduro, he viajado a Marruecos para ir al desierto cuando he podido... Pero un día llegó a mis manos una moto de agua y poco a poco le fui buscando la manera de darle un poco más fuerte al deporte y encontré esta modalidad de hacer trucos sobre las olas. Además, vivimos junto al Cantábrico, un lugar privilegiado.

-Aunque resalta la ubicación junto a la costa, no es un deporte que tenga mucha tradición en la región...

-No, gente que se dedique a este deporte no hay, al igual que no se ven motos de agua de jet ski. Hay un poco en Galicia y luego la mayor parte de la gente se concentra en Cataluña, aunque en su caso es más para carreras y no tanto para saltar.

-Entonces, ¿cómo ha ido aprendiendo?

-Yo nunca había visto hacer ni tan siquiera uno de los trucos más básico del jet ski en persona. Así que ahí Youtube tuvo una gran importancia ya que es donde se encuentran los vídeos. Luego bajaba a la playa a probar las cosas y los trucos. El año pasado, por ejemplo, me invitaron a Francia en octubre a una quedada que hacen un fin de semana y ahí pude ver los trucos in situ, conocer más gente de la que aprender y a partir de ahí he empezado a darle un poco mas en serio y hacia delante. Pero entreno por mi cuenta, y si tengo la oportunidad como esa vez de viajar y aprender más, lo hago.

-Para ser la primera vez que compite, teniendo en cuenta que entrena por su cuenta y que es autodidacta, ¿qué supone volver con una medalla de bronce europea y ser sexto del mundo?

-Para mí es todo un logro. Éramos unos 26 pilotos sobre todo europeos y también alguno mexicano, australiano o costamarfileño. Yo pensaba que me iban a echar el viernes y aguanté hasta el domingo por la tarde.

-¿Qué sistema siguen las competiciones de jet ski?

-Este deporte es como un campeonato en el que entran dos pilotos al agua, entre seis o diez minutos por manga, y pasa el mejor de los dos a la siguiente ronda. Vas avanzando ganando y así vas continuando en la competición. Además, hay repescas para aquellos a los que no les ha salido bien su turno puedan volver a enlazarse. El jurado valora, por un lado, los trucos y, por otro, el manejo de la moto con las olas.

-¿Es difícil compaginar la faceta deportiva con su día a día?

-Sí, claro. Te tienes que esforzar. En mi caso es salir de trabajar a las siete de la tarde y hasta las diez y media o las once estar ocupado. Primero es andar con la moto, luego volver a casa, repararla en caso de que sea necesario, limpiar... todo ello lleva un tiempo y entrenando tres o cuatro días a la semana al final no queda tiempo para más. A esto hay que sumarle que, durante el invierno tengo tiempo e intento viajar siempre que puedo para estar con gente que tiene más nivel que yo ya que es cuando se aprende de verdad. Pero lo primero es trabajar y luego ya disfrutar.