David Gutiérrez e India Rojo posan en la pista del Alexmar. Daniel Pedriza
Patinaje

Un oro y una plata mundiales desde China y sobre ruedas

India Rojo y David Gutiérrez ya han asimilado su título y su subcampeonato en Pekín y apuntan ya a 2026. En el Mundial de Paraguay, a ambos solo les vale ganar

Marco G. Vidart

Marco G. Vidart

Santander

Domingo, 2 de noviembre 2025, 09:04

Comenta

Un silencio casi solemne preside uno de los templos del deporte en Cantabria. El Centro Alexmar, en Bezana, es lo más parecido a un teatro ... en el que ver patinaje. En su pista, solo los sonidos de una cámara perturban un poco tanto silencio en una mañana de día laborable. La cámara inmortaliza a dos personas con dos medallas. India Rojo (Bezana, 2008) y David Gutiérrez (Laredo, 2005) posan al poco de llegar a casa del Mundial de Pekín. Oro júnior para ella, plata absoluta para él. El CEAR de Vela, el módulo cubierto de La Albericia... El Alexmar se ha unido desde hace tiempo al club de recintos deportivos cántabros que son ya una referencia a nivel planetario. A esas instalaciones no paran de llegar medallas en todas las competiciones.

