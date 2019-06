Bolos Pedro Gutiérrez, a Las Fraguas Pedro Gutiérrez, con la camiseta de Roper. / Antonio 'Sane' El bolista abandona Roper para fichar por la peña de nueva creación hasta 2022 tras aceptar una propuesta que incluye una oferta laboral BORJA CAVIA Santander Martes, 11 junio 2019, 07:15

Pedro Gutiérrez jugará la próxima temporada en la futura peña de Las Fraguas. El corraliego contestó este lunes de manera afirmativa a la propuesta realizada desde la nueva entidad para que forme parte de su partida hasta 2022 junto a Jaime Ríos, Lolo Lavid, Pablo Lavín y Carlos García. De momento sigue sin estar confirmada la categoría en la que partida la nueva peña. Todo apunta a que será en Primera, aunque aún hay una opción de que lo haga en División de Honor. En caso de no poder acceder a esa plaza, lo haría en Segunda Especial, donde milita el equipo que ya existe en Las Fraguas y que ocupa ahora mismo la décima plaza, un lugar que debido a la reestructuración de las ligas lo enviaría a Segunda Categoría.

Pedro Gutiérrez se ha comprometido con la entidad hasta 2022 y viene a redondear la partida para la próxima temporada, que estaba a la espera de completar la nómina que acompañase a García, Lavid, Ríos y Lavín. En principio será el este último, actualmente en el filial de Borbolla, el que asuma el papel de quinto hombre. Además de la oferta deportiva, la propuesta de la peña de Las Fraguas incluye una oferta laboral que ha sido decisiva para la llegada de los jugadores. En caso de Gutiérrez, después de sopesar varios factores más ha decidido dar el paso.

La marcha del corraliego de Roper hace que los de Maliaño tengan que replantearse su situación para el próximo curso. De momento, están confirmados Rubén Rodríguez, Manuel Domínguez y Carlos Gandarillas. La situación de Fernando Ocejo es diferente. El jugador quiere ser titular y eso, hasta ahora, Roper no se lo garantizaba, por lo que estaba abierto a escuchar ofertas de otras peñas. Se trata de un bolista apetecible que ha sido tentado por algún equipo, por lo que desde la directiva camarguesa están a la espera de su decisión para decidir si buscar otra incorporación o no. En caso de que Ocejo decida irse, tendrán que optar por encontrar un refuerzo.

De momento Roper no ha contactado con ningún jugador a la espera de que Pedro Gutiérrez y Ocejo resolvieran su situación, por lo que todavía el mercado sigue abierto. Uno de los nombres que está sobre la mesa es el de Gabi Cagigas, que la semana pasada comunicó a su peña, Riotuerto, que no continuará la próxima temporada. Aunque el primer nombre que surgió entre los aficionados sobre su posible destino fue el de Roper, de momento, como ha afirmado a este periodico Gerardo Castanedo, presidente de la entidad, no ha habido ningún contacto entre ambas partes

Son varias las peñas que necesitan cerrar su plantilla, como La Cavada, y otras en las que no ha habido aún movimientos como J. Cuesta, Torrelavega y Los Remedios. Los de Muslera están inmersos en plena lucha por la permanencia, por lo que José Manuel Díaz y su junta directiva todavía no han tomado decisiones respecto a la próxima campaña. Aunque muchos han sido ya los movimientos producidos desde el comienzo de campaña, el mercado todavía está muy vivo.