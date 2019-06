Bolos Pepín Alonso gana en Los Corrales José Carlos Alonso birla durante un partido de su peña con Mario Pinta e Iñi Pedrosa al fondo / Sane El bolista de Torrelavega Siec se impone en la final a un Carlos García que tras ser el mejor en semifinales pierde el triunfo en la última mano BORJA CAVIA Santander Sábado, 22 junio 2019, 07:48

José Carlos Alonso se hizo en la tarde de ayer con el Concurso de San Juan en Los Corrales tras imponerse a Carlos García en la gran final. El santanderino llegó a la última mano con opciones, pero al final fue el jugador de la Bolística el que se llevó el torneo.

La cita es una de las clásicas del curso y congrega a buena parte de los aficionados del valle. A la importancia de la cita se sumaba el hecho de que todas las eliminatorias partían de cero, lo que le daba al torneo un plus extra de emoción.

Los cuartos de final coronaron a Gabi Cagigas como el mejor de la primera parte de la tarde. El de Riotuerto fue el único que superó los 130 y con 132 acabó en cabeza de los ocho participantes. Tras él, José Carlos Alonso y Carlos García igualaron a 123 palos, mientras que Lolo Lavid se coló en la cuarta plaza con 120.

Al contrario de lo realizado por Marta Castillo el pasado viernes, ni Manu Diego ni Jairo Arozamena pudieron ser profetas en su tierras. Pese a conocer la bolera a la perfección, ni el de La Rasilla ni el de Riotuerto ofrecieron s mejor versión.

Algo más cerca estuvo Víctor González, que todavía no conoce la victoria en San Juan y que con 115 bolos fue quinto en la clasificación final. El de Peñacastillo de momento no está encontrando en los torneos individuales su punto adecuado de forma y no ha podido subirse al primer lugar del cajón en ninguno de los torneos disputados.

Junto a Manu, Víctor y Jairo se quedó fuera de la siguiente Rául Pérez, jugador de Mali Jardinería La Encina, que con 103 palos también se quedó lejos de los mejores.

Los primeros en saltar al corro para disputar las semifinales fueron Carlos García y Lolo Lavid. El de Roper, ganador del San Isidro en Madrid y que tras la suspensión de la final en la segunda mano también ganó en Puentenansa, destapó el tarro de las esencias y se fue hasta los 140 bolos, una cifra que en una bolera con las dificultades que tiene La Rasilla suponía asegurar prácticamente su pase a la siguiente ronda.

Lolo Lavid, pese a jugar muy cerca de casa, no encontró su mejor juego y no pasó de los 114 palos. La segunda semifinal la disputaron José Carlos Alonso y Gabi Cagigas. El de la Bolística fue capaz de sobrevivir a la ronda y con 116 palos acabó como segundo por detrás de Carlos, lo que le facilitó el acceso a la gran final. Cagigas, por su parte, se quedó en 113 y no pudo repetir su actuación de cuartos de final.

La gran final partía de cero y en ella José Carlos Alonso fue mejor y logró llevarse el torneo. El paso de las manos fue decantando la balanza a favor del de Sobarzo, que a raya alta y con 68 palos ya tenía una ventaja de once sobre Carlos. Sin embargo, el santanderino reaccionó y en la sexta y en la séptima mano logro revertir la ventaja de su rival para llegar a la última con ventaja de un bolo tras haber derribado 106 palos.

Se llegaba a la definitiva con todo por decidir. Tras conseguir diecisiete bolos, Carlos iba a ganar a la misma cantidad, pero tras subir cinco se quedó en doce, lo que le dio el triunfo a José Carlos Alonso.