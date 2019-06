A punto de colgarse el cartel de no hay entradas para la defensa de 'El Niño' Sergio 'El Niño' García, después de proclamarse Campeón de Europa en Torrelavega. / Daniel Pedriza Se esperan más de 3.000 espectadores este sábado en el Vicente Trueba para presenciar la pelea por el título Europeo entre Sergio García y el bielorruso Siarhei Rabchan MARCOS MENOCAL Santander Martes, 18 junio 2019, 07:21

.El Vicente Trueba se aprieta para hacer hueco. Apenas quedan entradas, salvo unas pocas que se dispensarán en las taquillas del pabellón torrelaveguense para los últimos privilegiados que quieran presenciar la segunda defensa del título europeo del peso súperwelter de Sergio 'El Niño' García. Al campeón, que vuelve al mismo escenario en el que consiguió el cinturón continental (28 de septiembre de 2018), «la pelea llega en un buen momento, después de un periodo de entrenamiento sin lesiones y en el que todo ha ido bien», como admite Víctor Iglesias, el preparador del púgil y su ángel en la esquina.

'El Niño' se encuentra ahora «en la semana de bajar peso, de recordar estrategias, de ensayar, de repetir y repetir lo aprendido». Sudar sin prisa –como dicen los entendidos–, para cumplir con la báscula el viernes en el pesaje en el que coincidirá con el bielorruso Siarhei Rabchanka, excampeón continental en cuatro ocasiones y que a sus 33 años «es un boxeador con mucha experiencia, con más de 200 combates, que ha peleado en Estados Unidos ante el actual campeón mundial Tony Harrison y que no dice nada que haya perdido los dos últimos combates», confiesa Iglesias, quien –como siempre acostumbra– se mostró a cinco días para la pelea muy conciso: «Es un púgil muy bueno, muy duro y mejor de lo que hemos tenido hasta ahora. Será una pelea para trabajarla y ponerse el buzo».

La velada Hora y lugar Pabellón Vicente Trueba. 20.00 horas Espectadores y entradas Se espera que se reúnan más de 3.000 aficionados. Tan solo quedan por venderse algo más de cien entradas, que se dispensarán en las taquillas. Combates Campeonato de Europa del peso pluma entre Carlos Ramos y Martín Parlagi. Campeonato del Europa del súperwelter entre Sergio García y Siarhei Rabchanka.

Sergio García no ha cambiado nada de lo que le ha funcionado. Por la mañana, entrenamiento físico y por la tarde guanteo. Así, los últimos tres meses. No tiene problemas con el peso y no necesitará estos días ningún trabajo extraordinario. Ha hecho los deberes.

La afición está volcada con su vecino. Después de su gran éxito en el 02, el pasado 2 de febrero, en su primera defensa del título con Cheeseman, 'El Niño' se enfrenta a un nuevo reto:pelear ante un rival mejor que los anteriores y ante su público, con la presión que conlleva.

Además del evento principal, la velada acogerá también otro campeonato de la Unión Europea del peso pluma entre el madrileño Carlos Ramos y el checo Martín Parlagi.