Caza La Reserva baja el ritmo Cuadrilla 162 dirigida por Isidoro López con el jabalí abatido en el lote de Raiz Acebal. / DM La segunda jornada en los montes deja apenas 24 jabalíes abatidos, con cinco cacerías en las que no se mató ninguno MARCO GARCÍA VIDART Santander Miércoles, 19 septiembre 2018, 08:18

La Reserva del Saja echó el freno el pasado fin de semana. Sin en el estreno de la temporada sus montes habían dado 35 jabalíes a los cazadores -cuatro más que en el inicio del curso pasado-, en este segundo fin de semana de batidas la cifra ha bajado a 24. Nada que ver con los 46 del mismo fin de semana de la temporada 2017-2018. Así las cosas, la Reserva totaliza 60 cochinos abatidos -hay que sumar uno de una cacería adelantada-, menos que los 77 de que se registraban a estas incipientes alturas de temporada en 2017. Tiempo y jabalíes hay todavía para arreglarlo.

Catorce cuadrillas se echaron a los montes el fin de semana. A la que mejor se le dio fue a la 98 que dirige Aníbal Pérez y que, curiosamente, no cazaba ni el sábado ni el domingo, ya que la batida se adelantó al viernes. En el lote lebaniego de Peña Salvorón, los cazadores de esa cuadrilla cazaron media docena de marranos de los 12 posibles que se pueden abatir en los montes de esa comarca.

En esta segunda jornada tan solo hubo dos plenos. En el monte campurriano de Abiada, los componentes de la cuadrilla 94 que dirige Adolfo del Pozo atinaron con los tres animales que permite el cupo. Igual les fue a los integrantes de la 82, que capitanea Juan Carlos Cobo, que dieron muerte a otros tres suidos en el lote cabuérnigo de La Cotera. Otra cuadrilla se quedó muy cerca del pleno. En Bárcena Verdujal, uno de los lotes de la comarca de Rionansa en los que está permitido cazar cinco cerdos salvajes, la cuadrilla 7 que manda Samuel Ruiz atinó con cuatro cochinos.

La cifra más alta del fin de semana, seis jabalíes, se consiguió en Peña Salvorón

En el resto de batidas del fin de semana hubo resultados pobres cuando no desastrosos. En el monte lebaniego de Bicobres Norte, los cazadores de la 136 que dirige José Manuel Gutiérrez se bajaron con apenas cuatro jabalíes de los 12 permitidos. En Casal Norte, uno de los lotes de Rionansa con tres animales de cupo, la cuadrilla 123 capitaneada por Isidro Moroso atinó con un cochino. Lo mismo que hicieron los integrantes de la 125 -José Manuel González- en Palombera Este. Otro '1', pero mucho más doloroso, cosecharon los cazadores de la cuadrilla 77, que lidera Francisco Javier Fernández. De Barcenilla Carrascal, en Liébana, sólo se trajeron ese suido de la docena que se permite cazar. Y con el mismo pesar se despidieron de otro monte lebaniego, Raiz Acebal, los integrantes de la 162 que comanda Isidoro López. Un 'uno de doce'.

Si esos resultados suenan a malos, los hubo aún peores. Porque hasta cinco cuadrillas se fueron de sus respectivos lotes con las manos vacías. Abiada y Mazandrero, en Campoo; Peña Colsa y San Cifrián, en Cabuérniga; y Cieza Norte, en Valdeiguña, se negaron en dar un mísero jabalí a las cuadrillas 94 (Adolfo del Pozo), 148 (David Gutiérrez), 110 (Jaime Molleda), 22 (Joaquín de la Fuente) y 32 (Fernando Pablo Ceballos), respectivamente.

Cazadores de Liébana

El CDB Caza Pesca Picos de Europa de Liébana ha dejado de tener representación en la Federación Cántabra de Caza, después de la destitución de su presidente, Santos Gómez.

El colectivo de cazadores lebaniegos destaca que es un «motivo de orgullo para nosotros que se argumente el cese de nuestro presidente por hacer bien su trabajo, que no es otro que el de defender los intereses de los cazadores lebaniegos». Señala que mientras de manera «extraoficial» la Cántabra les da «la razón» en temas como que el lobo no deje de ser especie cinegética y la creación de la Reserva de Caza Liébana, cuando se tratan los temas de manera oficial «es todo lo contrario. Los intereses de los cazadores lebaniegos se han visto anulados por parte de la Cántabra, que no apoya oficialmente ninguna de las propuestas de este club».